洪孟楷槓吳育昇　賴士葆：韓、侯大勝說明戰鬥力比年紀重要

▲洪孟楷、吳育昇。（合成圖／翻攝自洪孟楷臉書、記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨發言人洪孟楷1日宣布投入2020立委選戰，角逐第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門），並喊出「世代交替和經驗傳承是現在的共識」，引來已表明參選該區的前國民黨立委吳育昇不滿。對此，國民黨立委賴士葆2日表示，高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜勝選，都說明戰鬥力比年紀重要。

針對洪孟楷喊出世代交替，吳育昇表示，樂見洪孟楷表態競爭，但「世代交替」這個字眼不妥，若比洪孟楷年紀大就要世代交替，那立法院裡比洪孟楷年紀大的立委，是否也要被交替？

隨後洪孟楷在臉書親上火線回應，吳育昇是有經驗的資深立委，「日前剛滿62歲的他，更絕對是能夠傳承的良好典範」，但如果經過4年後都還是原班人馬重新參選，等於忽視選民的需求，且2018年九合一選舉許多新秀議員當選，代表民眾期待看到政壇新陳代謝。

洪孟楷強調，不認為什麼位置非誰做不可，「而如同日前黨內有連勝文等人提出，年長且有經驗的立委可排不分區，讓青壯世代且有專業者來選區域立委，相信這樣安排絕對能令國人耳目一新。」

欲參選新北市第一選區立委的吳育昇與洪孟楷，因「世代交替」的議題交火。對此，賴士葆2日在臉書表示，「勝選考量」與「候選人素質、戰鬥力」是最重要考慮因素，畢竟韓國瑜與侯友宜的大勝都說明「戰鬥力」比「年紀」重要。

賴士葆呼籲，世代交替的議題不應變成自家人內部的鬥爭、對立，黨中央應盡快訂定初選辦法，可考慮給年輕參選者若干加權，不管資深與否一律按此辦法公平兢爭，爭取選民認同。

▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）