娛樂稅初審通過！看電影、演唱會免徵稅　民眾黨：票價要扣除

▲民眾黨召開「降低不合理娛樂稅記者會」。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院財政委員會日前初審通過《娛樂稅法》部分條文修正草案，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅。民眾黨立法院黨團今（17日）召開記者會指出，未來娛樂稅修法三讀後，娛樂稅屬使用者付費，業者應自己從票價中扣除，黨團也會要求財政部加強監督，確保減稅回饋消費者。

立委洪毓祥表示，現在已經邁入2026年，台灣政府竟還抱著1930年代的過時稅制，在人民身上剝皮。看電影、戲劇表演早已不是奢侈消費，更不是黨國時代少數人的奢侈享受，民進黨政府左手發文化幣，右手課娛樂稅邏輯錯亂，在人民正常的休閒文化消費被多剝一層皮，根本是把人民當肥羊。

洪毓祥列舉諸多學者專業意見，包括政大財政系教授陳國樑、現任中華經濟研究院研究員孫克難、台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝等人，過去都曾提出娛樂稅根本是「橫徵暴斂」。此外，娛樂稅一年稅收約20億、僅佔全國總稅收0.1個百分比，但稽徵成本高達14%至22%，等於政府要花14到22元收0.1元的稅，花很大成本但擾民很深，不符合成本效益。

劉書彬則指出，民眾黨立法院黨團修法版本中，將娛樂稅法第2條第1項第1至第4款全部予以刪除，也就是包括電影、演唱會、戲劇、音樂演奏及職棒、職籃及電競比賽等各類競技賽事，皆不得再課徵娛樂稅，僅保留舞廳、舞場及高爾夫球場等項目。

劉書彬指出，民眾黨版本大幅調降包括舞廳、舞場的稅率，由最高100%降至50%；酒吧等娛樂場所由50%降至20%；高爾夫球場黨團主張下調至10%。黨團認為，高爾夫早已列為奧運正式項目，台灣選手也屢屢於國際賽事中奪牌，具備運動發展與全民參與的正面意義，不應再以高額娛樂稅加重負擔。

劉書彬也強調，隨著《財政收支劃分法》三讀通過，地方政府財源已大幅增加，以今年度估算可新增約4165億，而娛樂稅一年僅約20億，早已不具關鍵財源地位。她呼籲中央政府，不應再以娛樂稅作為拖延改革的藉口，應儘速落實財劃法，確保地方財政穩定，同時推動不合時宜的稅制改革，真正減輕人民負擔。

總召陳清龍總結，政府存在的目的不是向人民多收稅，而是替人民多留下一筆錢，在物價上漲、民生壓力加重的情況下，更不應對正常的娛樂與文化消費再加重負擔；台灣民眾黨將持續與人民站在一起，推動財稅改革，讓民眾在日常生活中減輕負擔，並兌現2024年總統大選柯文哲前主席提出的承諾，把省下來的錢還給人民，讓改革真正落實。

針對娛樂稅修法未來三讀後，是否能反映在票價上？如何監督？劉書彬說，娛樂稅屬使用者付費，法案通過後業者應自己從票價中扣除，黨團也會要求財政部加強監督，確保減稅回饋消費者。洪毓祥補充，地方政府課徵稅率不同，實際票價調整幅度可能有所差異；他指出，雖然單筆金額不高，但重點在於移除不合時宜的稅制，並期待業者能善用這波改革，大力宣傳，帶動更多文化消費與產業發展，未來也將持續推動包括印花稅在內的稅制改革。