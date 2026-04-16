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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

▲國民黨主席鄭麗文和平之旅。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文和平之旅。（圖／翻攝新華社）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文4月7日展開6天訪中的「和平之旅」，但此趟訪中行程480萬元，全由台灣民主基金會補助。綠營則質疑，鄭麗文訪中有談到民主人權嗎？憑什麼由全民買單。不過根據民主基金會組織章程規定，政黨補助部分依三大政黨在國會擁有席次比例分配金額，依2024最新年報可發現，國民黨分配13,351,395元、民進黨分配13,094,610元、民眾黨分配2,053,995元。因此，國民黨「和平之旅」申請480萬補助是否符合「推展民主人權活動」各界看法不一，但國民黨申請資格算合法合規。

根據民主基金會官網公開資訊顯示，基金會由政府贊助設立，惟仍屬獨立運作的、超黨派的組織，因此在組織人事方面，設董事會，由董事十三人至十七人組成，負責本會會務決策事項，董事會設董事長一人，由韓國瑜院長擔任，對外代表本會並對董事會負責。

董事會政府代表包括韓國瑜、林佳龍、潘孟安；政黨代表沈伯洋、周台竹、周威佑、范 雲、高思博、許育寧、陳永康、韓 瑩、蔡明忠；學界代表張登及、財經界代表黃志芳、非政府組織團體代表陳秀惠，共15人。監察人則是葉金鳳、陳繼盛、蔡明華、黃淑玲、魏千峯共5人。

▲▼。（圖／民主基金會官網）

外界關注的補助方面，分為「國內補助」、「政黨補助」、「國際補助」、「訪問學人」等類型。在政黨補助一類清楚載明，「為鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，及推動臺灣與國際非政府組織在民主與人權之相關合作事項，以提升臺灣民主素質及國際地位形象，本會特訂定政黨補助計畫作業要點，以受理政黨補助申請」。

申請資格為「全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票百分之五以上之各政黨」、經費方面「按立法院政黨席次之比例撥用」。

▲▼。（圖／民主基金會官網）

另外，細看基金會最新2024年年報，在政黨補助一類分配金額共28,500,000元，三大政黨分配比例分別為「國民黨52席，席次比例46.847%，分配13,351,395元」、「民進黨51席，席次比例45.946%，分配13,094,610元」、「民眾黨8席，席次比例7.207%，分配2,053,995元」。

年報也詳列2024年三大政黨的補助說明，補助中國國民黨：「與各國駐華使館人員、國外媒體及專家學者座談與交流」、「美國重要智庫和相關部門交流訪問」、「歐洲華僑團體交流活動」、「捷克、西班牙、德國政黨外交、政要交流暨宣慰僑胞」、「馬來西亞訪問」等案件。

補助民主進步黨：「參與 2024 第三屆民主峰會－公民團體場邊論壇」、「美國華府交流」、「堅韌之島系列座談－價值外交的全球對話：民主系列（民主同盟援烏抗俄）」、「日本東京交流案」、「赴美參訪及交流案」等案件。

補助台灣民眾黨：「赴德國參與第三屆柏林台灣會議」、「赴日本訪問」等案件。

因此，國民黨此次訪中「和平之旅」申請480萬補助是否符合「推展民主人權活動、提升臺灣民主素質及國際地位形象」各方看法不一，但可以確定的是國民黨申請資格合法合規。而在綠營所質疑的全民埋單上，基金會政黨補助皆是依照政黨比例分配金額，藍綠實則相差無幾，三黨也經常以外交訪問的案件來申請補助。

▲▼。（圖／民主基金會官網）

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