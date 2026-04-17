繼父曝殺子細節！早晨「先開車載到學校」　警失蹤第一天就起疑

▲11歲男童安達結希慘遭繼父殺害棄屍。（圖／京都府警）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤死亡，警方最新調查指出，遭逮捕的37歲繼父安達優季供稱，3月23日失蹤當天上午「開車載孩子至學校，後來載至別處殺害棄屍」，遺體更被多次移動與藏匿。警方透過手機與導航定位逐步縮小搜尋範圍，最終在山林發現遺體與男童鞋子。

根據日媒《朝日電視台》，安達優季因涉嫌於3月23日至4月13日期間，在京都府南丹市山林等地遺棄養子安達結希遺體而遭逮捕。安達優季在向警方坦承參與棄屍、甚至是殺害過程後，又在偵訊時向警方吐露新的細節。

他表示，3月23日當天雖然載送安達結希前往學校，但實際上並未讓孩子下車，反而是載往南丹市其他地點殺害後棄屍。警方昨（16）日上午在記者會指出，遺體疑似曾在多處且不同的地點移動，以此混亂警方搜索、增加調查難度。

▲▼11歲男童安達結希遭繼父殺害棄屍京都府南丹市園部町山林，當地民眾前往獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，男童安達結希失蹤後，繼父安達優季向警方報案時，聲稱當天早晨開車載送孩子到學校上課。然而，附近監視器卻始終沒有拍攝到男童的身影，且其他同學也表示沒有看到安達結希。另外，其他人受訪證實，安達結希平常都是坐校車上學。

根據《日本放送協會》、《京都新聞》，本案關鍵突破來自警方對嫌疑人手機與導航定位系統的數據解析。警方透過定位紀錄與行車軌跡分析，逐步縮小搜索範圍，並鎖定南丹市園部町一帶山林。調查指出，警方依據位置資訊停留時間與移動軌跡，判斷可能藏匿地點後展開集中搜索。

警方本月7日先在住家附近別墅區展開搜尋，9日起擴大至距離住家約4至7公里的山區，最終於12日在山林發現疑似結希生前所穿黑色運動鞋，13日則在山林發現結希的遺體。警方透露，其實打從男童失蹤的第一天起，便研判繼父涉有重嫌，並持續追查其行動軌跡。