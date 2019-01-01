36歲洪孟楷喊話62歲吳育昇　「年長有經驗的立委可排不分區」

▲洪孟楷，吳育昇。（合成圖／翻攝自洪孟楷臉書、記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨發言人洪孟楷1日宣布投入2020立委選戰，角逐第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門），並喊出「世代交替和經驗傳承是現在的共識」，引來已表明參選該區的前國民黨立委吳育昇不滿。對此，洪孟楷回應，吳育昇是傳承的好典範，但「年長且有經驗的立委可排不分區，讓青壯世代且有專業者來選區域立委，相信這樣安排絕對能令國人耳目一新」。

針對洪孟楷喊出世代交替，吳育昇表示，國民黨是民主政黨，本來就可公開黨內競爭，他樂見洪孟楷表態競爭，但「世代交替」這個字眼不妥，以2018年九合一選舉為例，高雄市長韓國瑜掀起韓流、新北市長侯友宜獲得壓倒性勝利，可見年紀不是問題，若比洪孟楷年紀大就要世代交替，那立法院裡比洪孟楷年紀大的立委，是否也要被交替？

對此，洪孟楷1日晚間在臉書親上火線回應，吳育昇是有經驗的資深立委，從2005年開始在該選區，算算也有11年的服務，「日前剛滿62歲的他，更絕對是能夠傳承的良好典範」，所以在宣布參選立委時才特別提到，感謝過去前輩們在地方的付出，第一選區目前的發展，都要感謝過去前人一棒皆一棒的努力。

洪孟楷解釋，世代交替不只是年齡那麼狹隘，2016年國民黨大敗，如果經過4年後都還是原班人馬重新參選，「只訴求上次被馬政府拖累，現在因為討厭民進黨所以要投藍？」，這樣就是忽視選民的需求，也代表國民黨沒檢討。

洪孟楷認為，2018年九合一選舉可看到許多新面孔的議員上任，代表民眾期待看到政壇新陳代謝，希望這次選舉，每位參選者都能拿出好的政策主張，爭取選民認同，才是真正革新的開始。

洪孟楷提及，自己是林口選出的黨代表，目前戶籍和父母也居住在林口，因此，要從在地開始服務，黨內先進有批評，他虛心接受，民眾期待正面的良性競爭，無論初選或大選，他絕不口出惡言，要打一場正向陽光的戰役。

洪孟楷強調，無論過去10年的公部門服務，或國民黨退居在野黨這兩年多來他擔任發言人，敬業樂群是他的宗旨，不認為什麼位置非誰做不可，「而如同日前黨內有連勝文等人提出，年長且有經驗的立委可排不分區，讓青壯世代且有專業者來選區域立委，相信這樣安排絕對能令國人耳目一新。」