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10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

▲▼白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮，香燈腳搭帳篷入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

▲白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮，香燈腳搭帳篷入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

記者葉國吏／綜合報導

全台宗教盛事白沙屯媽祖進香於12日深夜起駕，展開8天7夜徒步之旅，吸引數十萬名香燈腳跟隨。然而隨著知名度大增，隨之而來的亂象卻讓不少資深信徒感到痛心，一名跟隨媽祖長達10年的網友發文直指進香氛圍嚴重變質，甚至讓他陷入是否要繼續走下去的掙扎。

該名網友在Threads上透露，自己跟隨白沙屯媽祖已有10年資歷，以往每到進香時節總是非常期待，今年卻罕見地感到猶豫。他強調這並非對信仰不虔誠，而是對廟方近3年來的操作感到極度不適。文中點出過去常有人批評大甲媽祖進香商業化，但近年白沙屯媽祖似乎也走上了這條路。

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▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後撿垃圾。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後撿垃圾。（圖／民眾提供）

商業聯名引發純粹性爭議　信眾瘋搶結緣品如購物
無論是跨界聯名、周邊販售，還是整體的活動運作，都讓傳統信仰活動增添濃厚商業氣息。最讓該網友感嘆的是信眾行為的轉變，早期香燈腳多是為了虔誠跟隨，近幾年卻有許多人是衝著結緣品而來，進香路上常可見到民眾手提好幾大包贈品，甚至出現用搶的脫序場面，讓他直言看得很不習慣。

▲10年資歷香燈腳感嘆白沙屯遶境已經變質。（圖／翻攝Threads）

貼文曝光後引發兩極討論，有網友共鳴認為不少人是為了結緣品才自稱香燈腳，甚至有人直指報名費金額龐大，認為政府應改革宗教入稅。但也有另一派網友認為，媽祖與廟方都沒變，變的是參與者，並建議這或許是媽祖在考驗信徒定力，若能守住初心，回歸第一年傻傻跟著走的心態即可。

▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後撿垃圾。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後撿垃圾。（圖／民眾提供）

信仰與商業平衡成考驗　網友建議回歸初心
面對信仰熱潮帶來的轉型，白沙屯媽祖進香活動如何在傳統文化與現代商業之間取得平衡，已成為廣大香燈腳討論的焦點。雖然有人不滿過度聯名，但也有支持者認為若沒商業化，廟方的基金來源將成問題。這場年度盛事在人數創新高的同時，如何維持純粹的信仰本質，考驗著廟方與所有參與者的智慧。

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