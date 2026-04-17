割頸案乾哥乾妹「最快2年內」能回家　律師曝見解：但機率不高

▲死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，依「少年事件處理法」，郭男服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。不過，「法老王」王至德律師則認為，第一時間就假釋出獄的機率應該不高，除非他們真的知錯改過。

為何要給予未成年者「有優惠」？

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王至德在臉書上發文表示，一般人犯法，想要假釋，通常要關滿二分之一時間；如果是累犯，要關到三分之二的時間；至於乾兄妹因為適用「少年事件處理法」，所以只要服滿三分之一的刑期，就可以聲請假釋。換言之，乾哥最快4年，乾妹最快3年8個月，而且從案發至今，他們已經被收容快2年，這些時間是可以折抵刑期的，也就是最快會在「一年多」之後，就符合假釋的門檻，拍拍屁股準備回家吃晚餐。

王至德說，很多人不解，為何未成年殺人就可以打折、提早假釋，因為「少年事件處理法」的立法精神在於少年的可塑性，以及少年犯罪的特殊性，法律認為，小孩的心智還沒成熟，容易衝動、被帶壞，只要好好教育，未來仍有機會重新做人，所以會給比較寬容的條件，讓他們能早點回歸社會。

可塑性不適用於每個人

王至德認為，這個「可塑性」應該視個案而定，有些未成年人確實一時糊塗，但若犯下冷血重案、毫無悔意，甚至是「無可救藥」的極端案例，法律還要死板的強迫給予「特別優惠」嗎？他認為法律的善意不該被濫用，對於把人命當兒戲的加害者，還要強迫社會給予特殊待遇，這對被害者家屬而言，無非是在傷口上灑鹽，可塑性真的不是每種惡意都能承擔得起的。

不過王至德判斷，這樣受到矚目的案件，他們在第一時間就假釋出獄的機率應該不高，除非他們真的能知錯改過，不然他也不願意看到獄方草率的依照規定、隨便把他們放出來。