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柯文哲當香燈腳「吃8天不用錢」：這是跟媽祖遶境最大快樂

▲▼柯文哲當香燈腳。（圖／翻攝IG／doctorkowj）

▲柯文哲當香燈腳。（圖／翻攝IG／doctorkowj，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲16日與黨主席黃國昌參與白沙屯媽祖進香，一起當「香燈腳」跟隨遶境。柯文哲表示，他覺得最大好處就是「沿路吃東西都不用錢」，回憶上一次走了8天，一路上都沒花錢買東西吃，「這是我覺得最快樂的地方」。

柯文哲憶上次走8天　直呼一路吃免錢最快樂

柯文哲16日晚間在IG發影片表示，他好幾次參與大甲媽、白沙屯媽祖遶境，跟著走了很多次，最大好處「沿路吃東西都不用錢」，上次走了8天，都一路吃不要錢的，這是他覺得最快樂的地方，還能拿到一些花，帶回去台北給陳佩琪。

▲▼柯文哲當香燈腳。（圖／翻攝IG／doctorkowj）

才走3小時就收滿紀念品　笑稱再走幾天得用麻布袋

柯文哲笑說，沿途民眾看到他，都紛紛把紀念品塞給他，「飲料塞給我，還有扇子口罩，真的太多太多，才走三個鐘頭就收這麼多東西，如果走幾天下來，不就要用麻布袋才裝得完了？謝謝大家愛護了，祝大家平安。」

與黃國昌一起當香燈腳　讚台灣人善良互助最珍貴

另外，柯文哲也在Threads表示，今天和黃國昌一起當香燈腳，加入了白沙屯媽祖 徒步進香的行列，再度深刻感受台灣人的善良。他指出，沿路上的民眾，主動遞上飲水、濕紙巾、痠痛貼布，還有現煮的熱食，有人幫你按摩，每個人都怕你餓到、累到，「這種不分彼此、互相幫忙的精神，就是台灣社會最珍貴的資產。」

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