不管蕭敬嚴！　何元楷哽咽：初選制度上、法理上就是我勝出

▲20多位藍委相挺何元楷 。（圖／何元楷提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，初選民調由前發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷也宣布初選通過。何元楷今（17日）在立法院召開記者會哽咽表示，謝謝這麼多藍委出席相挺，並強調初選在制度上、法理上「就是我勝出」。

羅智強表示，何元楷是守護藍色城堡的「忠肝義膽」戰士。記者會上，立委羅智強以生動的比喻描述當前政局。他將國民黨形容為「藍色城堡」，面對「綠色惡龍」的強勢攻擊，當眾人身處風雨時，有一位戰士始終奮不顧身守護城堡，那位戰將就是何元楷。

羅智強細數何元楷的歷練，從擔任張善政市長發言人立下戰功，到後來在蔣萬安市府擔任幕僚，表現始終穩健。羅智強特別提到，當「大罷免潮」來襲、黨內最需要人手時，他一通電話撥給何元楷，何元楷二話不說立即向北市府遞出辭呈，投身前線。羅智強感性表示，「元楷這份『忠肝義膽』，展現了真正的正藍軍風骨，他不因敵方強大而搖擺，更絕不會為了上通告賺錢而背刺同志。」

何元楷哽咽致謝，一項行動、兩大目標，贏回地方信任。面對近30位黨內前輩的鼎力支持，何元楷難掩激動情緒，數次哽咽表示內心充滿無數感謝。他強調，從法理與付出程度來看，他對這場初選問心無愧，鄉親的期待他都看在眼裡。

何元楷現場提出「一個行動、兩大目標」，一個行動為接下來將展開全面謝票，用最誠摯的態度感謝每一位鄉親。兩大目標第一是全力輔佐李四川當選新北市市長，確保市政傳承；第二是抱持感恩的心，為國民黨守住汐止、萬里、金山這關鍵的一席。

現場立委紛紛為何元楷加油打氣，強調汐止、萬里、金山選區需要一位立場堅定、專業與基層經驗兼具的戰將。多位委員指出，何元楷在立法院與市府的雙重歷練，正是目前國民黨最需要的生力軍。記者會結束後，立委們也逐一為何元楷獻上祝福，展現國民黨在本次初選中「挺青年、挺正藍」的團結氣勢。