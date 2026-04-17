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【東森傳愛助更生】阿凱送書給王令麟　《感恩之路》傳遞翻轉力量

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱致贈新書《重生效應2：感恩之路》給東森集團總裁王令麟，感謝一路扶持與鼓勵。（圖／阿凱提供，下同）

生活中心／綜合報導

東森慈善基金會志工張登凱（阿凱）近日帶著由10位作者親筆簽名的新書《重生效應2：感恩之路》，以及烙印畫徐聰鐘老師創作的藝術作品，致贈同為更生人、長期幫助他的東森集團總裁王令麟，表達感謝之意，王令麟除鼓勵他攜書前往各監所分享自身經歷，協助更多受刑人找回方向外，也特別關心其母親的身體狀況，「總裁大哥」細膩關懷，讓阿凱深受感動。

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

▲▼阿凱除贈新書外，也致贈徐聰鐘創作的藝術作品給王令麟。

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

本身也是更生人的王令麟，長期支持更生公益；在其扶持下，阿凱逐步走出人生低谷，並持續投入公益行動。此次他更統籌新書《重生效應2：感恩之路》，透過10位更生人的生命故事，傳遞翻轉人生的力量，盼引發社會更多正向迴響。阿凱表示，未來將持續把這份支持轉化為行動，陪伴更多更生人重新站起來，走向嶄新人生。

更生人翻轉人生的故事持續發酵，甚至登上國際舞台，曾在監所閱讀《重生效應》而深受啟發的女更生人賴赫琰，近日憑藉攝影作品《在我眼中的你》，榮獲2026年「世界大獎賽攝影獎（WGPPA）」銀獎，在全球眾多參賽作品中脫穎而出，展現更生人無限可能。

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

▲▼女更生人賴赫琰以作品《在我眼中的你》奪下2026年「世界大獎賽攝影獎（WGPPA）」銀獎。

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

賴赫琰的轉變，始於服刑期間接觸《重生效應》一書，書中記錄東森集團總裁王令麟協助阿凱翻轉人生、投入公益的歷程，帶給她極大震撼，也讓她重新思考人生方向，她從中體悟到「過去不能定義未來」，決心重新出發，踏上自我改變之路。阿凱表示，這段故事證明，當一個人被幫助，他也能成為幫助他人的人，這正是《重生效應》的意義，讓改變不只停留在一個人，而是持續擴散，影響更多生命。

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱表示，賴赫琰的故事正是《重生效應》的體現，讓幫助持續傳遞、影響更多生命。

此外，阿凱指出，《重生效應2：感恩之路》出版後，持續發酵的正向能量再次受到矯正體系高度關注。新竹更生保護會將於4月30日舉辦《感恩之路》簽書會，屆時包括法務部長鄭銘謙、更生保護會董事長張斗輝，以及多位典獄長都將親自出席，讓這股「重生效應」持續擴散，為更多迷途生命帶來希望與轉變契機。

▲阿凱送書王令麟　背後原因曝光：最感謝一路扶持。（圖／阿凱提供）

▲《重生效應2：感恩之路》出版後掀起正向迴響，新竹更生保護會將於4月30日舉辦簽書會。

長期關注更生人議題的東森集團總裁王令麟，持續以實際行動支持更生公益，並透過東森慈善基金會等平台，協助更多更生人重返社會。「如果沒有這些支持，我不會有機會走到今天，」阿凱說，正是因為一路上有人願意相信、伸出援手，才讓他得以走出過去、站上舞台分享改變，他也強調，未來將持續用生命影響生命，陪伴更多更生人翻轉人生，迎向新的開始。

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