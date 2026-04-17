免費石油來了！川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

▲ 川普稱伊朗已同意交出濃縮鈾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普16日在白宮南草坪受訪時宣稱，伊朗已同意交出遭美軍空襲後埋在地底深處的高度濃縮鈾，並透露美伊第二輪談判最快可能於本周末登場，外界對於兩周停火到期前能否達成永久協議高度關注。

川普：伊朗同意交還「核粉塵」

綜合《華爾街日報》等美媒，川普稱美軍去年6月出動B-2轟炸機打擊伊朗福爾多與納坦茲核設施後，大量濃縮鈾被深埋地底，而他慣稱這批材料為「核粉塵」（nuclear dust）。他向記者表示，「伊朗已同意把核粉塵交還給我們，所以我們和伊朗有很多共識，我認為會有好事發生」，伊朗對此則尚未做出回應。

停火21日到期 范斯21小時談判無解

美伊為期2周的停火協議預計21日到期，美國副總統范斯上周末在伊斯蘭馬巴德與伊朗官員進行高層磋商，歷經21小時密集會談仍宣告破局。川普表示，他希望無須延長停火就能完成談判，但若有必要仍可考慮，還透露若協議在伊斯蘭馬巴德簽署，他可能親赴當地出席簽署儀式。

華府透過封鎖荷莫茲海峽、對伊朗石油產業實施新一輪制裁等方式加大談判籌碼，川普宣稱封鎖行動已相當有效，並預期未來的協議將為美國帶來「免費的石油與免費的荷莫茲海峽」。

鈾濃縮期限分歧 美要20年伊朗僅允5年

伊朗駐聯合國大使則表示，德黑蘭對談判結果「審慎樂觀」，期望能達成「有意義的成果」。據悉，伊朗內部出現妥協跡象，考慮將部分而非所有濃縮鈾移出境外，但雙方在暫停鈾濃縮的期限上仍存在分歧，美方要求暫停20年，伊朗僅提出5年。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）16日警告，若伊朗做出錯誤選擇將面臨封鎖與對基礎設施的空襲。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）也稱伊朗正站在歷史的十字路口，呼籲放棄核武與恐怖主義路線。