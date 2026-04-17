力挺何元楷大酸蕭敬嚴！　羅智強：不會因通告費很香就背叛國民黨

▲20多位藍委相挺何元楷。（圖／何元楷提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前發言人蕭敬嚴贏得新北市第11選區市議員初選，但眾多藍委認為蕭已遭考紀會停權一年，應由對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷勝出。羅智強對此表示，何元楷就是正藍軍，一路走來從不搖擺、不當牆頭草，不會因為民進黨壯大、也不會因為特定媒體通告費很香，就去背叛國民黨的信念。

「國民黨的公道，在汐萬金不能掉」，羅智強表示，今天立法院的近30位立委好戰友好同志，跟他一起出席何元楷的謝票記者會，一起為何元楷加油打氣。

羅智強提到，國民黨立委遭受大罷免的時候，前線缺人作戰，而歷練過張善政市長發言人選戰、當時擔任蔣萬安幕僚的何元楷一接到他的電話，二話不說就遞辭呈，放棄台北市政府安穩的工作，投入對抗惡罷，到不只他的許多立委同志選區，風吹日曬雨淋站街頭、奔走拼戰。

「何元楷就是正藍軍，一路走來從不搖擺、不當牆頭草，不會因為民進黨壯大、也不會因為特定媒體通告費很香，就去背叛國民黨的信念」。羅智強提到，看到徐巧芯對此事不斷發聲，他也感到心疼，因為徐巧芯不是為了何元楷、不是為了羅智強，甚至不是為了她自己講話，而是在為國民黨的是非跟公道講話。

羅智強強調，如果今天這場是非公道之戰，他們不能為正藍軍提供支持、做正確選擇，那不就是給國民黨年輕人一個錯誤的訊號嗎？就是告訴大家，當國民黨在前線衝鋒的時候，請你當一個背刺國民黨戰士的人，你一定功成名就。這不是很荒謬嗎？他跟他的立委好同志們，都無法看到跟接受這種狀況。

羅智強說，他們一起祝福何元楷，何元楷現在身上肩負的，不只是他個人的勝選責任，還包括輔佐新北市長參選人李四川勝選的責任，還包括為國民黨爭公道的責任。國民黨的公道在汐萬金這一個地方，不能掉！支持正藍軍，何元楷加油。

