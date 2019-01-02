回應習近平　時代力量：我們不同國，交流前提是對等

▲時代力量在臉書發聲明，回應習近平。（圖／翻攝時代力量臉書）

政治中心／綜合報導

中國國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》，並再次強調「一個中國原則」是兩岸交流的前提。對此，時代力量2日下午在臉書聲明強調，完全無法認同，並認為任何與中國的對談，都不該由預設「一中原則」的人來代表，並且需以人權、民主、公開為前提。

習近平提到，「一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益」。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

時代力量認為，在習近平的談話中，明確地提到「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」就是「九二共識」的內涵，而台灣任何政黨、團體與中國的交流，也都將建立在「一個中國」原則的基礎上；對於任何打算靠著「九二共識」的通關密語與中國政府交流的縣市首長，時代力量在此強烈呼籲，「地方政府不要逾越民主原則的紅線，更不應配合北京的分化政策製造台灣社會的不安。」

時代力量批評，習近平談話仍在畫著「中國夢」大餅，但台灣人不應自陷於「中國市場」的狹隘視野，忽略了國際局勢的動態及中國經濟前景的隱憂，更不該無視於發生於中國境內，以虛幻的民族復興為名所進行的各種人權迫害、對異議之聲的打壓。

時代力量表示，台灣人有權自由地追求自己所想要的生活，不會被虛構的國族大夢脅迫，也不該被武力所恐嚇，在任何對談前，請中國先正視「自由民主的台灣」這一事實，才能開啟實質、對等的交流。

總統蔡英文稍早也回應習近平，身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

▲總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）