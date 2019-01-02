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習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

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▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者翁嫆琄／台北報導

中共「告台灣同胞書」發表40週年紀念會2日上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記習近平發表《告台灣同胞書》對台講話，除重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，也提出五點「和平統一」論述。對此，綠委王定宇直嗆，習近平的談話重點就是「老套」、「引君入甕」騙術；綠委鄭運鵬也說，中華人民共和國和中國共產黨，從來沒有統治過台灣任何一天，談統一，就是對中華民國、台澎金馬有侵略意圖。

針對習近平的談話，王定宇說，「接觸、談判」得要先接受中共的「一中、反獨」，然後這叫做「尊重、保障」，這是中共ㄧ貫的「老套」，把台灣引入成為中國內政的「引君入甕」騙術，更是無視台灣民主選擇、保障多元意見的生活方式。

他也質疑，中國還在推銷「一國二制」，香港都已經戳破「一國二制」的騙局了，竟然還拿來騙台灣，「中共覺得台灣人比較好騙嗎？」王定宇還，習近平和中共傳聲筒都定調「九二共識」沒有「各表」，「那個國民黨要不要跟共產黨套一下招，否則會騙不下去喔！九二共識真實就是一個中華人民共和國，台灣變成中國的一部份，這是違反台灣八成以上的民意，中國國民黨得要說清楚喔！」

至於習近平說「中國人不打中國人」，王定宇反問，「難道習大大證實『圖博人』、『新疆維吾爾人』不是中國人嗎？中共『機艦繞台』是在玩大風吹嗎？」

鄭運鵬也說，中華人民共和國和中國共產黨，從來沒有統治過台灣任何一天，談統一，就是對中華民國、台澎金馬有侵略意圖。且談話內容當然沒有國民黨說的「一個中國，各自表述」，甚至已經變成一國兩制，除了統促黨，大概台灣沒有任何政黨會公開接受。

他指出，中國稱不放棄武力，拿來當公開手段喊話，就是恐嚇牌，他認為的確會嚇到一些台灣人民。而習近平的談話內容講到如果台灣有中國做依靠，在國際上會更加安全，更加尊嚴。「這一點最荒謬，如果中國沒有在國際上打壓台灣，台灣護照絕對比中國護照更被尊重。中國人在國際上，自己還要多努力。」

鄭運鵬也嘲諷，再過十年，所謂的五十周年談話，「大概也是差不多。」

而綠委趙天麟則說，「中方對九二共識的內涵，從「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，到今天習近平「告台灣同胞書」40週年談話揭櫫的「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，從「一中」往「統一」位移，可見「九二共識」是定義可以變動的「政治基礎」，可以從「各表」、「一中」到「統一」。

他詢問，習主席片面改動了「九二共識」的定義，想選總統的國民黨太陽們怎麼看待？韓國瑜市長要不要也發市府新聞稿「回應」一下？

民進黨團幹事長李俊俋也批，習近平的談話毫無新意，只是重申和平統一、一國兩制，甚至充滿敵意、強調不放棄武力犯台、不放棄武統台灣。習近平口中的九二共識，再次戳破國民黨九二共識的騙局，中國的九二共識根本沒有各自表述的空間，只有內涵為「一個中國原則」、「謀求國家統一」的九二共識。

他呼籲國人看清習近平軟硬兼施的二手策略，中國只願與國內承認「一中原則」主張的政黨、團體合作，就是不尊重台灣人民對於自由多元價值的選擇與堅持。「〔看看今日香港與新彊，正是明日台灣的殷鑑。在中共治理下，新彊維族集中營的悲劇、香港人民的處境，都是台灣人民的殷鑑。香港的一國兩制，早成一場騙局，在中國政治框架下的選舉，不是完整的民主選舉，這種制度下的和平，只是虛假的和平，這種一國兩制，不會是台灣人民的選擇。」

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關鍵字：習近平,中國,台獨,統一,民進黨,立委,國會直播

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