感動「習近平把台灣當作一家人」　鄭麗文：所謂動武只針對台獨

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團到中國訪問，10日和中共總書記習近平展開鄭習會並順利落幕。鄭麗文今（16日）晚間接受網紅館長專訪，期間狂讚中國大陸發展先進，更稱習近平把台灣當作一家人，「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」她呼籲大家要對北京希望和平的意願有信心。鄭麗文說，大陸所謂的動武只是針對台獨，和平沒有很難，就是九二共識、反對台獨，沒有任何條件和門票。

鄭麗文指出，2027年就要開始準備總統大選了，這是一個是戰還是和的選擇，國民黨要證明給全世界看，兩岸都不想打仗，都想要有一個和平穩定的關係，這樣才會成，她也要證明給大家看，「這不是我一廂情願」，所以才要去見習近平，達成和平的共識。

鄭麗文認為，大家想看到的是習近平的態度，而習近平也真的有很多脫稿、真情流露，有很多話想說；鄭麗文感動表示，「感覺到他真的想把我們當一家人！」可惜過去很遺憾，有這麼多隔閡和誤會，大家要互相，要有同理心，不要老是嗆來嗆去，無謂的羞辱大陸，例如高鐵沒靠背，不是看到大陸很多傲視全球的成就還忽略。

鄭麗文高喊，「我們就是一家人，不能連祖先都不認！」有什麼深仇大恨和隔閡，兩岸非這樣不可呢？既然大家都很有成就，都是一家人，那非得要劍拔弩張，再讓外人有機可乘來挑撥製造矛盾嗎？大陸高度的發展，已經成為台灣的底氣，不會變成台灣的威脅，大家都是一家人，「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」

鄭麗文說，大陸是由衷覺得不要打仗、希望和平，而不是像民進黨製造仇恨對立，所以當自己伸出這雙手的時候，他們恨不得把她的手握住，「我完全感受到他們的溫暖和真心誠意！大家不都希望世界和平嗎？台海沒事，世界都沒事，大家要對和平有信心，也要對北京希望和平的意願有信心！」

鄭麗文還說，「大陸所謂的動武是針對台獨」，那麼和平說穿了沒有很難，就是堅持九二共識、反對台獨，前總統馬英九執政時也沒事，所以除此之外沒有任何條件和門票。她說，大陸的同胞就是這樣想的，誰這麼笨，外國人挖個坑，兩岸就要跳下去自相殘殺？那不是真的中計、親痛仇快嗎？如果大家可以好好交流、合作，「那和平的紅利將不可限量。」

