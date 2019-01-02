北市立委補選3候選人財產比一比　他擁28筆不動產身價7千萬

▲何志偉、陳炳甫、陳思宇。（合成圖／資料照）

政治中心／綜合報導

台北市大同士林區立委補選27日將進行投票，國民黨、民進黨、台北市長柯文哲分別推出陳炳甫、何志偉與陳思宇參戰，巧的是三人都是政治世家。據監察院最新的財產申報資料顯示，陳炳甫身價最高，擁有28筆不動產，名下存款加事業投資總價超過7000萬元，而何志偉則有20筆不動產、陳思宇存款逼近千萬元。

陳炳甫的父親陳重光，生前曾任台視、養樂多公司、寶島商業銀行（今日盛國際商業銀行）的董事長，中華職棒會長，也曾擔任過台灣省議員，北市議員，在商界與政壇都有一席之地。

陳炳甫的姐姐陳玉梅生前也曾擔任北市議員，2017年因乳癌逝世，而陳炳甫在姊姊生前即接棒踏入政壇，擔任第12、13屆中山、大同區北市議員，2018年12月接受國民黨徵召角逐這次的大同士林區立委補選。

據監院財產申報資料，陳炳甫和妻子擁有25筆土地、3筆房屋，多數位於士林、北投一帶，名下存款3173萬餘元，以及有價證券包括鴻海等股票，總價618萬餘元；此外，兩人名下申報珠寶、4張高爾夫球證總計909萬餘元；另有8筆保單、事業投資4104萬餘元，也有房貸、信貸等總計7170萬餘元的負債。

何志偉與陳思宇也不遑多讓。何志偉的繼父陳勝宏經營陽信銀行，同時也是民進黨「綠色友誼連線」的領導人，母親薛凌曾擔任民進黨立委。據監院資料，何志偉名下有18筆土地、2筆房屋，多數分布在北投、士林、南港等處，另有存款113萬餘元，有價證券包括陽信商銀等股票價值311萬餘元。



陳思宇出身地方望族，祖父陳安邦是明德樂園大股東、國大代表，父親陳建銘是現任北市議員。據監院資料，陳思宇名下有2筆土地、2筆建物，位在北投一帶，另有存款891萬餘元，有價證券85萬餘元，1輛價值55萬的Volkswagen汽車、保單2筆，但陳思宇因房貸現背負867萬餘元債務。