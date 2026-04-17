李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

記者杜冠霖／台北報導

國民黨緊咬，賴清德政府在國民黨副主席李乾龍座車裝追蹤器。而李乾龍本人則否認且不願報案，事情撲朔迷離，警方也主動介入偵辦。然而，根據李乾龍出示的「追蹤器」照片，警方證實是市面上常見「防丟定位器」大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。綠委吳思瑤今（17日）受訪時表示，國民黨要為這齣鬧劇還原事實，如果憑空惡意栽贓，該道歉就要道歉。

▲國民黨副主席李乾龍 。（圖／記者徐文彬攝）



尹乃菁日前指控，身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」

李乾龍婉拒報警，尹乃菁則繼續嗆聲稱，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，但國民黨手上真的保有證據，包含追蹤器跟恐嚇信。議員參選人李明璇則嗆聲，國家機器動起來了。然而，李乾龍稍早又說追蹤器早就丟了。藍營對時序、證據的說法全部矛盾，也讓外界霧裡看花。

新北警方主動偵辦，新北警副局長林武宏坦言，李乾龍原先不願意提供任何紀錄，也婉拒報案，也忘記是何時丟棄、只說丟垃圾桶，對於隨後、座車檢查也都拒絕，經過懇談後才將當時曾拍下的追蹤器照片提供給警方，但還是會主動偵查，循線追查背後「暗地監控」的藏鏡人。全案將依違反妨害秘密罪嫌深入偵辦。

警方調查發現，該裝置是市面上常見的「防丟定位器」。這類產品原設計是用於尋找失物，利用藍牙與第三方裝置連線定位，單價不到千元。據了解，由於該定位器由於不能精確定位且有時間延遲，大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。

對此，吳思瑤表示，李乾龍的追蹤器案是第二個林北好油案，也就是林北好龍，嚴肅看待這個議題，但國民黨的說法含糊不清，發生時間點一下兩個月、一下半年前，一下後照鏡、一下保險桿，說法完全兜不攏，完全是羅生門。

吳思瑤指出，國民黨非常惡質，硬要炒作成台版水門案，非常惡質政治指控，如果只是關乎李乾龍個人，當然尊重他個人要不要追究，但國民黨無限上綱到賴清德總統，已經是涉及第三方的公共議題，為何國民黨不報案？是不是心虛？是不是怕被戳破誣賴總統？

吳思瑤強調，這不是單純李乾龍個人權益，已經牽扯第三方聲譽，國民黨要為這齣鬧劇還原事實，如果憑空惡意栽贓，該道歉就要道歉。