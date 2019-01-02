喊話習近平　外交部：台灣人拒絕一國兩制　盼國際支持

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／翻攝自央視直播畫面）

記者翁嫆琄／台北報導

針對中國國家主席習近平2日上午發表的談話，外交部下午回應，該談話欲以「一中原則」、「一國兩制」強加於台灣人民，漠視台灣已是受全球讚譽的民主國家的事實，漠視台灣人民擁有決定台灣未來的權利，也漠視灣人民拒絕「一國兩制」的堅定態度。對此項談話，外交部呼籲國際社會繼續支持民主台灣，讓台灣這座民主燈塔持續照亮亞太地區。

外交部呼籲國際社會，注意北京當局在賣力說明兩岸人民心靈契合的同時，仍加強力道打壓台灣人民的正常國際活動，不斷對台灣進行軍事威脅恫嚇。中國這些負面作爲嚴重傷害台灣人民的感情。

外交部指出，台灣人民的立場與理念相近國家的人民一致。台灣人民嚴肅看待中國政府如何管控新聞自由與言論自由、如何迫害伊斯蘭、佛教及天主教。中國政府若無法善待其人民、無法保障其人權、無法讓其人民決定政府組成及參與重大政策，甚至嚴重糟蹋香港這扇「一國兩制」的櫥窗，中國對台意圖必將續遭台灣人民質疑。

而台灣作為成熟的民主國家，外交部說，我國長期以來在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，台灣的「暖實力」也不斷透過多元的國際合作、人道援助及NGOs的活力等領域，散發正向、務實及真摯的理想與價值。外交部期待國際社會正視台灣已是成熟民主國家、不受中國管轄的事實，並與台灣攜手合作，捍衛共享價值，建立以自由、民主、人權爲基礎的國際秩序。