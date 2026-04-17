男童曾怨「怪叔叔一直吵架」　殺子繼父再婚後性情大變

▲安達優季（右）承認殺害繼子安達結希（左）。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本京都11歲男童安達結希遭繼父謀殺棄屍，案情持續引發關注。日媒報導，他生前就曾向同學透露，「奇怪叔叔來家裡」、「一直在吵架」等語，如今看來令人揪心。

怪叔叔一直吵架？結希生前曾抱怨

37歲繼父安達優季與結希母親在同家工廠上班，並且發展為婚外情關係。男方原與大他16歲的女性結婚並育有一子，因為外遇離婚後，才在去年12月底與結希母親再婚，並且入贅安達家。

《デイリー新潮》報導，根據結希同學母親、一名工廠同事透露，結希在學校曾說過，「家裡有個奇怪的叔叔過來，一直在吵架」、「很討厭」之類的話。

一名鄰居表示，安達家在當地務農，家人關係非常好，而結希是個開朗、可愛又有禮貌的孩子，「對祖母來說，結希是長孫，非常疼愛他。現在一定非常悲痛。」

▼京都府警方發現男童遺體並展開調查。（圖／達志影像／美聯社）



年少時期溫柔體貼 但也曾暴怒



《朝日新聞》、《NEWSポストセブン》也採訪到安達優季的同學與其母親。

同學回憶，求學時期的安達優季文靜乖巧，曾經加入足球隊，也曾擔任學生會長，努力投入學業和運動，「感覺好像沒有人討厭他。」

不過，小學5、6年級時，曾有同學提到他的家人時說話太過分，讓安達優季情緒失控，大罵「混帳」並把桌子舉起來摔到牆上，讓所有人都嚇壞了，「因為他平常是個溫柔的孩子，那一幕讓我印象深刻。」

同學母親則透露，安達優季有一個年長4、5歲的哥哥，兄弟倆與祖父母一共4人共同生活。優季很懂得為長輩著想，總是主動幫忙跑腿，甚至會因為祖母身體不適，主動請假從社團活動趕回家，「真的是個溫柔的孩子。」

▼結希遭棄屍京都府南丹市園部町山林，當地民眾前往獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



聰明得體又溫厚 再婚後性情大變

進入職場後，安達優季同樣獲得好評。同事形容，優季「人真的很好」，總會仔細教導工作上的事。一名男性上司形容，優季是一個聰明的傢伙，應對得體且工作能力強，甚至能夠仲裁各部門之間的分歧，「他是個溫厚的人，不是那種會動粗的人，而且個性討人喜歡。身高大概170公分左右吧，整體來說很纖瘦。」

不過，隨著結希案消息傳開，同事們忍不住回憶起，安達優季再婚之後，似乎變了一個人，說話經常模稜兩可，看起來似乎有什麼煩惱，外表也產生變化，不僅戴上眼鏡，頭髮留長並且雜亂不堪。

此外，安達優季與結希母親原本是在同一個課。結婚後，結希母親也調職至其他課，引發外界猜測。

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