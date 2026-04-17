老公已結紮！人妻遶境後驚喜懷孕　白沙屯媽祖夢中揭性別

記者黃翊婷／綜合報導

白沙屯媽祖年度進香活動吸引大量信眾跟隨，信眾之一的豆豆媽分享一段暖心故事，去年參加山邊媽祖台南遶境之後，驚喜發現懷了第三胎，日前睡覺時夢到白沙屯媽祖抱著一個嬰兒給她，將包巾打開發現是一名男嬰，後來前往婦產科檢查，腹中寶寶竟真的是男孩，讓她相當驚喜，深信這一切都是最好的安排。

▲圖為信眾鑽轎底的畫面。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

丈夫已結紮 妻遶境後驚喜發現懷孕

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豆豆媽在臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，丈夫已經結紮，今年1月她發現懷孕，前往婦產科檢查，推算受孕日期應該是在去年12月山邊媽祖台南遶境時，結果她14日睡覺時，夢到在白沙屯媽祖北港進香途中，她跪著等待鑽轎底，扛轎人員突然詢問「這裡誰懷孕」，丈夫幫忙回答之後，扛轎人員便請她起身。

白沙屯媽祖夢中揭寶寶性別

豆豆媽提到，當下以為是自己觸犯禁忌，沒想到下一秒媽祖竟然從神轎中走出來，並將手裡抱著的嬰兒遞給她，她將包巾打開一看，發現是一名男嬰，接著夢就醒了，之後她前往婦產科檢查，被告知腹中胎兒是男孩，恰巧與夢境相符，「三胎意外來得太突然、太荒謬、太不知所措，因為我老公已經結紮了，但一切都是最好的安排。」

▲白沙屯媽祖信眾眾多。（圖／記者陳以昇攝）

女兒們都是跟媽祖求來的寶貝

豆豆媽透露，其實大女兒豆豆也是向白沙屯媽祖求來的，因為她的體質很難受孕，祈求媽祖之後才有了第一個寶貝，後來想再要個孩子與女兒作伴，於是再度向媽祖請求，成功懷上雙胞胎，無奈其中1名孩子意外滑掉了，當時媽祖說「一切都是最好的安排」，夫妻倆就這樣迎來二女兒。

還願獲媽祖指示「寶貝會回來」

豆豆媽說，丈夫結紮後半年帶著女兒們去還願，媽祖指示「滑掉的寶貝會回來」，但當時夫妻倆覺得結紮很難再懷孕，沒想到竟然真的在去年底山邊媽祖台南遶境時受孕，讓她感到很驚喜，同時也決定將自己的故事說出來，與大家分享喜悅。

● 本文內容獲得豆豆媽同意授權。