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5月大男嬰被虐死！套2層塑膠袋丟四草大橋下　父母、惡姑姑起訴

▲台南發生虐嬰致死棄屍案，生父母方男與林女及凌女等3名照顧者遭檢方起訴。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南發生虐嬰致死棄屍案，生父母方男與林女及凌女等3名照顧者遭檢方起訴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南2025年驚爆駭人虐嬰致死棄屍案！方姓男子與妻子和妹妹同住，竟聯手凌虐不到5個月大的男嬰，最將甚至將其虐死，三人再合謀棄屍於四草大橋下水溝，行徑冷血殘忍，檢察官調查後將三人起訴，並具體向法院刑庭求重刑。

起訴書指出，方男與林女為夫妻，也是5個月大男嬰的生父母，2025年10月搬遷至台南市永康區，而凌女則是方男的妹妹，3人對男嬰均負有保護與照顧義務，卻成為加害者。

檢方調查，男嬰自2025年7月出生後至死亡期間，長期遭受虐待。方男多次以徒手毆打頭部，凌女以拳頭重擊腹部，林女則以手拍打、拖拉，甚至以物品敲打身體各部位，導致男嬰出現右鎖骨遠端骨折、肋骨骨折及顱骨損傷等多處嚴重傷勢。

▲台南發生虐嬰致死棄屍案，生父母方男與林女及凌女等3名照顧者遭檢方起訴。（記者林東良翻攝，下同）

檢方進一步認定，3人明知男嬰未滿7歲，身心尚未發育完成，對外界毫無抵抗能力，卻仍反覆施暴，屬於「持續性、累積性」凌虐行為。至2025年11月間某次施暴過程中，再次重擊男嬰頭部與身體，造成致命傷勢，最終傷重死亡。

更惡劣的是，3人在發現男嬰死亡後，未通報或送醫，反而共同基於湮滅證據之犯意，決議棄屍。3人先以藍色垃圾袋包裹遺體，再裝入黑色塑膠袋內，由方男於當日晚間騎乘電動自行車，搭載林女前往安南區四草大橋，沿途棄置相關物品，最終將男嬰遺體丟棄於橋下排水溝。

▲台南發生虐嬰致死棄屍案，生父母方男與林女及凌女等3名照顧者遭檢方起訴。（記者林東良翻攝，下同）

檢警調查該名5個月大男嬰，因出生後未依規定施打疫苗，且父母居無定所行方不明，社會局多次查訪未果下，通報警方協尋追查，永康分局警方以車追人，日前透過車辨系統循線追查，18日晚上在永康區找到男嬰父母，但男嬰下落不明，經警方深入追查才發現男嬰早已死亡，警方於2025年12月18日在四草大橋下水溝尋獲遺體，全案才曝光。

檢方調查後認為，3名被告對於未滿7歲幼童具有扶養與保護義務，卻長期施以暴力，且分工明確、行為具持續性與共同犯意，已構成刑法第286條凌虐幼童致死罪、刑法第277條傷害致死罪，另棄屍行為亦涉犯遺棄及侵害遺體罪，犯罪情節重大，對社會影響深遠，依法提起公訴並請求法院從重量刑。本案被告方男、凌女2人目前羈押中，17日檢方起訴後移審台南地院將由國民法官庭審理。

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