習近平提兩岸推代表召開協商　徐永明：非誠勿擾

▲徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

中國大陸發表《告台灣同胞書》滿40周年，中國大陸主席習近平2日在北京人民大會堂出席紀念會，並首度發表對台談話，內容提到大陸願與台灣各黨派交換意見，兩岸各政黨可推派代表人士，召開深入的協商。對此，時代力量立委徐永明2日在臉書表示，「奉勸習近平非誠勿擾，拋開『一個中國』，才有對話空間」

徐永明認為，習近平應非誠勿擾，不預設政治前提，兩岸才有對話空間，否則習近平「告台灣同胞書」40周年的談話，只是對中國大陸內部一個行禮如儀的交代，向北京操作下的民族主義的安撫喊話，對台灣人民來講，也因毫無新意，最後只會是隔日新聞，遑論習近平想與台灣各政黨、團體進一步交往。

▲習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

徐永明指出，對台灣朝野、國人來說，民主價值是目前最有共識的「台灣價值」，習近平若想提出任何「台灣方案」，都不可能跨越或否定台灣民主制度，任何兩岸協議或政治協商，最後也須經過2300萬台灣人同意，「習近平要對話可以，但先拋開『一個中國』的定見才可行，不然兩岸平行線終究不會有交集」

另一方面，總統蔡英文2日下午也發表談話表示，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識」；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。