行政院向習近平喊話　「應學習並靠攏台灣的自由民主」

▲行政院建議習近平靠攏台灣的自由民主。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

中國國家主席習近平2日發表兩岸關係談話，並稱「中國人不打中國人」。對此，行政院晚間發出新聞稿表示，習近平多次提及企圖「和平統一台灣」，並稱要與台灣「和平」、「發展」、「合作」，但實際上中國卻從未放棄以武力犯台，並處處打壓台灣空間，呼籲中國政府應向台灣的自由民主學習並靠攏，放棄設定任何前提，才有助於中國與台灣人民的相互了解，進而友善互動。

習近平2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，並發表兩岸關係談話，重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，也提出五點「和平統一」論述；行政院晚間則表示，中華民國台灣的人民不會接受「一個中國原則」、不會接受「一國兩制」，台灣與中國之間不存在「九二共識」，台灣與中國的協商必須接受台灣全國人民的監督，台灣的未來由台灣2300萬人民共同決定。



行政院指出，習近平主席多次提及企圖「和平統一台灣」，並稱要與台灣「和平」、「發展」、「合作」，但實際上中國卻從未放棄以武力犯台，並處處打壓台灣空間、矮化台灣國際地位、打擊人民交流的善意、扭曲台灣人民對土地與血緣的認同、甚至強迫各國航空公司與非政府組織更改台灣名稱並干預民間企業的自由市場競爭等。台灣人民對此只會更加抗拒與反感。



總統蔡英文稍早也在府召開記者會反擊，除了絕不接受九二共識，也要求中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重台灣2300萬人民對自由民主的堅持、必須對等和平處理兩岸歧異、也必須是政府或政府授權的公權力機構才能與中國坐下來談。



行政院呼籲，中國政府應向台灣的自由民主學習並靠攏，放棄設定任何前提，才有助於中國與台灣人民的相互了解，進而友善互動。