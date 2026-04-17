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林鳳英喪夫控「台灣駐外單位沒幫忙」　駐歐盟代表謝志偉發聲還原真相

▲林鳳英。（圖／萬鴻經紀提供）

▲林鳳英。（圖／萬鴻經紀提供）

記者郭運興／台北報導

寫真女星出身的藝人林鳳英與比利時富商Marc結婚8年多，去年11月老公被發現猝死家中，林鳳英面臨法律與生活雙重夾擊，遭到比利時警方的調查，她怒控透過人脈聯繫駐外單位與政界人士，甚至找上謝志偉協助，但「沒有獲得實質幫助」。對此，我駐歐盟代表謝志偉今（17日）發出長文回應指控，還原協助的詳細過程。

現年54歲的林鳳英，憑藉健康陽光形象踏入演藝圈。她與比利時籍丈夫相識多年，結婚8年多，然而丈夫近兩年健康急遽惡化，頻繁進出醫院多達十次。林鳳英表示，2025年11月中旬人在韓國釜山時，連續三天聯繫不上丈夫，請鄰居入內查看，才發現對方已倒臥在廚房沙發上身亡。她緊急趕回比利時處理後事，原以為驗屍結果確認為自然死亡，未料遺體卻突遭再次解剖，延誤17天才得以下葬，讓她悲痛不已。

林鳳英指出，丈夫過世後不久，竟有6、7名警察登門搜索，將她列為調查對象，帶走手機與相關物品並長時間訊問。她無奈表示，雖然身分是證人，但因為是主要照顧者，仍被當作嫌疑人看待，「從認識他第一天開始的所有行蹤都被逐一盤問。」

在法律與生活壓力雙重夾擊下，林鳳英多方求助，包括透過人脈聯繫駐外單位與政界人士，甚至找上謝志偉等人協助，但她直言「沒有獲得實質幫助」，法律與翻譯資源極度匱乏，只能靠自己上網查詢、聯繫社福團體與醫療機構勉強維生。

對此，謝志偉今日在臉書回應，就比利時僑胞林鳳英女士，向媒體指控歐處一事，記得自己接到聯繫者的line之後，立即與林鳳英聯繫，但她沒接電話，接下來，聯絡上後，自己也責成兼管僑務的同仁費心為她找到一位在布魯塞爾執業的台灣人後代的律師。

謝志偉表示，這位非常熱心的朋友表示願意無償為林女士辦理遺產登記等事。然而，和林女士通過幾次電話後，他確定是「爭取/奪遺產」而非單純地辦理「遺產繼承」，於是，他告訴本處及林女士，以專業判斷，此案須由林女士居住所在地且懂荷語的律師就地處理該案。後來，林女士來電說，已透過當地法服/社服機構聘好律師。

謝志偉指出，之後，有天，林女士復來電，向自己抱怨，她要駐外處公證她先生的死亡證書時，領務人員要她親自來處辦理。

謝志偉指出，自己隨即找同仁了解，得知這種案件兹事體大，依相關規定，她的確須本人親自來處辦理。經自己向同仁說明此案，考量林女士遭逢喪夫之痛，本人裁量可以「網上視訊進行」，將來若有行政責任，由自己來扛。

謝志偉說，之後，自己續依林女士之意，要同仁幫她跑比國外交部取得最終有效認證之死亡證明後，再寄至她指定的地址，以便她返台後可辦相關補助申請（依她所說）。收到證明後，她還簡覆同仁表示感謝。

未能達到林女士期待的標準，謝志偉強調，「我們甚感遺憾，也謹記於心。但是，我們覺得，林女士對我們為他找到的那位熱心律師之評論實在有缺厚道：她後來求助台灣駐比利時辦公處，對方找了一個不懂比利時也不懂法律的翻譯來」。

至於林女士稱「我的銀行戶頭被凍結，辦事處也沒有人幫我撥零用金」，謝志偉說，這句話就不回應了。由於林女士心情必定受到喪偶影響，未能讓她滿意，甚感抱歉。

▼謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）

▲▼謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）

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