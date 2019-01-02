蔡英文硬起來！「2個不接受」回應習近平　網推：最有種的總統

▲總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，針對兩岸關係再提出5點推動和平統一進程，稍早總統蔡英文則召開記者會，以「2個不接受」、「4個必須」硬起來回應，被網友讚爆，更封為「最有種的總統」。

蔡英文說，她始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。今天對岸領導人的談話，證實了他們一直以來的疑慮，重申台灣絕不會接受「一國兩制」，且絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這就是「台灣共識」。

蔡英文也提到元旦談話的「4個必須」，即必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

蔡英文強調，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓，「民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式，我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持。」

網友紛紛表示，「小英硬起來，拜託，就靠妳了」、「敢嗆有推」、「這才是總統的高度」、「保持這個態度跟立場 看來2020會連任了」、「最有種的總統」。