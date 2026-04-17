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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算、新興計畫達2共識　綠委：執政黨搭台階盼在野黨別拆台

▲▼立法院院會，朝野再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院會。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院朝野協商共識，邀行政院院長、主計長、財政部部長針對115年總預算編製經過進行報告，結束後交付委員會審查；此外，在朝野各退一步達成兩共識狀況下，政院也能夠執行718億新興計畫預算。綠委吳思瑤今（17日）受訪時表示，朝野協商會議上，民進黨團提出解方、釋出善意，提出方案獲得朝野支持，在野黨保證718億未來審查都不會刪減，不會讓行政部門負高風險法律責任，執政黨遞出橄欖枝、搭下台階，請在野黨不要砍橄欖樹、拆台階。

朝野協商日前達成共識，行政院在總預算付委半年內提出軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案；以及立院承諾總預算審查期間，新興計畫的預算可先行動支，且不會刪減，如數照列。

對此，綠委吳思瑤表示，朝野協商會議上，民進黨團提出解方、釋出善意，提出的解決方案獲得韓國瑜院長、朝野支持，執政黨給在野黨樓梯下，好不容易有善意，就不要拆樓梯，回到整個制度問題，當初國民黨丟包98%總預算不審，只包裝718億，法定程序不符合。

吳思瑤指出，後續總預算真正審查，被刪任何一筆718億已經動支預算，也有連帶法律責任問題，為了解決這個執行困難狀況，執政黨團提出解方，就是付委同時也提出一案，718億在未來審查都不會刪減，不會讓行政部門負有高風險法律責任。

吳思瑤表示，執政黨提出這個解套方式，在野黨這段期間只會無謂攻擊，執政黨遞出橄欖枝、搭下台階，請在野黨不要砍橄欖樹、拆台階，另外一個解方是軍人警消加薪，執政黨立場只有一個，確保權益工作執政黨都在做、比以前更多。

吳思瑤強調，如果朝野認為要更優渥可以討論，但要合法合憲，民進黨檢視後再行修法，如果確實還有必要提升待遇，透過修法、行政立法有效磋商，不會再次有立法院單方面增加預算的違憲無限循環，這樣的方式獲得朝野支持，就朝對的方向前進。

范雲受訪時表示，之前行政院無法動用，是因為藍白通過的決議，沒有辦法確定將來審議不會被刪除、凍結，行政院如果執行，形同陷公務人員不義，未來立法院正式審議若刪除、凍結，用掉的錢誰能負責？

范雲指出，這次協商過程中，藍白加上新保證，這718億不會刪除、凍結，會按照原來預算通過，這樣的保證對行政院非常重要，行政院也會給予所有部會公文開始支用。

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