「石化教父」涉台灣優力詐貸18億　85歲陳武雄判刑4年6月將入獄

▲「石化業教父」、前國策顧問陳武雄遭判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

連鎖加油站「台灣優力」集團2010年間爆發財務危機，前國策顧問、和桐集團負責人陳武雄主導經營團隊向銀行團詐貸18億元，發後潛逃出境遭發布通緝，直到2021年因罹癌返台治療才主動到案。他一、二審均遭判刑4年6月，案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

「台灣優力」集團成立於1996年，幾經發展後，成為國內除「台灣中油」及「台塑石化」以外第三大油品公司，以「加油量販店」為主要的經營模式，仿照國外加油站與便利商店結合的經營模式，全盛時期有超過120家的直營通路。

而本案乃因集團於2010年間爆發財務危機，判決指出，當時集團的淨值由6億元驟降到1億餘元，前董事長謝勝峰經營團隊，找上有「石化業教父」之稱的國策顧問、和桐集團創辦人兼石化公會理事長、工總名譽理事長陳武雄，在陳武雄的建議下，以跟多位金主借款方式，虛偽增資4.5億元，並製造不實交易記錄。最後成功向銀行團詐貸18億元。

陳武雄不僅主導本件詐貸案，也涉及多起官司。他因涉及和鑫光電內線交易案，2015年間遭判刑2年6月、併科罰金200萬元定讞，陳武雄遂落跑躲避執行。至於優力集團這次雖成功詐貸18億元，但財務缺口太大，最後仍在2013年爆發財務危機、陸續跳票，檢調展開搜索、約談，並將謝勝峰等人起訴，並對陳武雄發布通緝。

陳武雄在外逃亡多年後，2021年間因罹患癌症，決定返台接受治療，因此主動到案。而他涉及的「台灣優力集團詐貸案」，一、二審均將他判處有期徒刑4年6月；在他返台到案後，高等法院也裁定對他實施科技監控，自2025年11月起，至2027年11月18日止，持個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，定期報到。詐貸部分再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞，現年85歲的陳武雄將入獄服刑。