獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

▲台中龍井今日傳出浮屍案，死者是近日家人向白沙屯媽祖祈求尋找的林姓婦人。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市大肚區一名林姓婦人失聯多日，孝順的媳婦還向徒步進香的白沙屯媽祖祈求，希望能早日找到婆婆。今日傳出，龍井區一處大排水溝出現浮屍，經警消與家屬確認，初步研判是失聯的林婦，且位置就在知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」旁，猶如媽祖、仙姑齊尋人，讓林婦早日返家並能入土為安。

烏日警分局指出，11日接獲家屬報案，稱林姓婦人離家不知去向，立即派員調閱周邊監視器，最後發現林婦出現在文昌二街（11日當天），但該處監視器數量少，仍要擴大追查。

▲林婦失蹤後，媳婦邱女13日向白沙屯媽祖鑾轎祈求早日找到婆婆，一度情緒激動落淚。（圖／翻攝白沙屯媽祖進香直播）

而13日，白沙屯媽祖鑾轎隊伍行經大肚市場時突然急轉彎，朝著1名正在哭泣的女子衝去，並停在女子面前，女子就是林姓婦人的媳婦邱女，邱女雙手合十向媽祖祈求保佑，白沙屯媽聆聽完女子願望，才離開。

邱女還跟白沙屯媽祖官方電視台說，公公剛逝世，婆婆就這樣走出門失蹤，平常婆婆走出去會回家，現在卻找不到人，又沒得吃、喝，過了這麼多天，不知道婆婆狀況，希望請求協尋。林姓婆婆身高約155公分，走失時身穿米白色外套、黑鞋。

今日下午，台中市消防局接獲通報，稱在龍井區茄投路、張氏玉姑娘廟旁，有不明人形物體，仔細一看，竟然就是一具屍體。轄區警方獲報前往，想起近日轄區接收到失聯者，只有林婦，趕緊請家屬前來比對，目前家屬已經指認，初判遺體應是林婦，但遺體已經嚴重浮腫，仍須要進一步比對確認。