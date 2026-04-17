鄭麗文聲量大漲被鼓吹選2028　她搖頭：賴清德最該擔心的是他

▲鄭麗文被推角逐2028年總統大選，錢怡君卻直言「賴清德最應該要擔心的是蔣萬安」。（圖／民進黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程後，政壇開始出現對鄭麗文參選2028年總統大選可能性的討論，然而依《美麗島電子報》最新民調顯示，在多位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以62.6%奪冠，而鄭麗文僅拿下23.7%，資深媒體人錢怡君（錢子）就說，總統賴清德最應該要擔心的是蔣萬安。

訪中舉行「鄭習會」 錢怡君：未扣分就是加分

錢怡君在16日播出的網路節目《鄉民大學問》中表示，這次鄭麗文訪問中國，跟中國國家主席習近平舉辦「鄭習會」，沒有扣分就是大加分，因為很多東西並非鄭麗文可以操控的，例如無法確定習近平會講出什麼話，「他（習近平）有沒有可能講出，不排除武力犯台，他如果真的講出這句話，國民黨大概就可以包起來了」。

最新民調曝光排名 蔣萬安62.6%居冠

錢怡君接著談到《美麗島電子報》13日公布的最新民調，在多位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以62.6%奪冠，其次陸續是台中市長盧秀燕48.7%、前行政院長蘇貞昌48.5%、總統賴清德43.9%。

稱國民黨唯一太陽 點名賴清德最該擔心

錢怡君直言，站在金字塔頂端的就是蔣萬安，她認為這是總統賴清德最應該擔心的，「如果他（蔣萬安）2028年要出來一爭高下（選總統），以現在的情勢來看，我覺得蔣萬安會贏」、「現在國民黨唯一的太陽就是蔣萬安，就算是盧秀燕也沒辦法蓋過蔣萬安的鋒芒」。

鄭麗文是否參選2028 仍看年底選舉變數

至於鄭麗文2028年會不會出來選總統，錢怡君認為，必須從主觀意願跟客觀情勢2個層面來看，她覺得鄭麗文確實有選總統的雄心壯志，但客觀情勢容不容許，還得從年底的縣市首長選舉結果中觀察。