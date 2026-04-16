徐巧芯為蕭敬嚴嗆組發會是「屎」　黨內回噴：妳就是被屎提名的

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市黨部稍早公布，新北汐萬金市議員初選由參選人蕭敬嚴勝出，國民黨立委徐巧芯旋即批評，蕭已被停權一年，且考紀會有提醒應將蕭從初選民調名單中移除，但市黨部並未做出該決定；她還嗆聲，新北市黨部跟組發會就是一坨屎。國民黨高層回擊，會這樣發言的人根本搞不清楚法律流程，本來就可以再申訴，還是考紀會有說不能申訴？「她曾經也是生物雜質提名出來的市議員，所以也是屎成員嗎？」

新北市黨部今天公布汐止區初選結果，除現任議員外，登記參選同志計有何元楷、陶威中、蕭敬嚴等3人，已於4月13日至15日進行為期三天之全民調初選，16日上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果。經統計結果顯示，由「蕭敬嚴」勝出。

考紀會主委張雅屏表示，蕭敬嚴目前就是沒有黨權，除非蕭敬嚴未來提出申訴並成功，或國民黨要禮讓一個被停權、無黨籍的人；但他也強調，這非考紀會業務，至於為何蕭敬嚴被停權後還能列入黨內初選民調？張雅屏說，要問組發會跟新北市黨部。

與蕭敬嚴槓上多日的徐巧芯也在臉書痛批，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」，也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管「蕭男」多嗨，他最終頂多脫黨參選。

徐巧芯還說，且剛剛三立節目主持人已經公開說明蕭的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？「考紀會辛苦了，但新北市黨部和組發會就是一坨屎」。

黨內高層則回嗆，會這樣發言的人是搞不清楚法律流程嗎？蕭敬嚴本來就可以再申訴，還是考紀會有說不能申訴？「她曾經也是生物雜質提名出來的市議員，所以也是屎成員嗎？」就像現在柯文哲一審被重判10年以上，難道現在就可以宣判柯文哲不能參選總統了嗎？若是二審改判十年以下怎麼辦呢？這不是有法律常識就知道嗎？還是講出這種話的人沒有法學素養呢?