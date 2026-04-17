BMW貼身削過「只差3cm」掃地男險被撞死　畚斗擋煞神奇畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮日前發生一起驚險事故！黃姓男子在修車行門口掃地，一輛BMW轎車飛速駛過，手中畚斗當場被撞飛碎裂，由於與車距離僅約3公分，人也差點撞飛，警方將根據《道路交通管理處罰條例》第62條第1項肇事逃逸相關規定，通知車主到案說明，而驚險畫面也在今天曝光。

▲正在路邊掃地的男子，畚斗遭一輛BMW飛快撞飛。（圖／翻攝自threads／peral314授權提供）

這起事件發生在4月13日上午8點37分左右，地點位於溪湖鎮二溪路，黃姓男子正站在修車廠門口掃地，沒想到才轉身不到一秒鐘，一輛BMW轎車飛快從右側超車，從黃的身旁削過，他手中的畚斗瞬間被撞飛、破裂噴散在地，而肇事車輛竟然完全沒有停下，直接加速駛離現場。

回想起那驚悚的一刻，黃先生至今仍餘悸猶存，「當時根本沒看到車影」，撞擊瞬間「腦袋一片空白、完全沒有畫面」，等到回過神來，才發現對方已經逃逸無蹤。最讓他感到慶幸的是，人車距離只有大約3公分，畚斗被撞飛，自己卻毫髮無傷，「唯一的念頭就是慶幸自己還活著」，還好有畚斗擋煞。

▲正在路邊掃地的男子，畚斗遭BMW飛快撞飛落地。（圖／翻攝自threads／peral314授權提供）

警方表示，這起事故雖然沒有造成人員傷亡，但已經構成財物損壞。根據《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，汽車駕駛人肇事雖無人傷亡，但肇事逃逸，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，目前已積極追查涉案車輛及駕駛人身分，將通知相關人到案說明。

▲畚斗遭BMW飛快撞飛破裂。（圖／民眾提供）