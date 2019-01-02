習近平：中國人不打中國人　黃國昌：更不該打台灣人

▲立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

「告台灣同胞書」發表40週年紀念會2日上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在會上表示，中國人不打中國人，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。對此立委黃國昌在臉書表示，放棄一中老調、才能實質對話，中國人不打中國人，更不該打台灣人。

黃國昌表示，中國國家主席習近平再度發表對台談話，絕大篇幅仍舊重彈一個大中國的老調，並無新意，至於習先生所拋出「願意與台灣各政黨對談」，究竟是出自真心誠意、還是一貫的統戰手法，則需待時間與具體行動的檢驗。

黃國昌說，關於對談，時代力量樂觀其成，但必須是不預設「一個中國」為前提，公開透明地對等進行，習先生如果是真心誠意，就應該拋開一中前提、停止武力恫嚇，習先生固然可以談他的一個中國夢，「我們也能談為什麼台灣及中國分屬兩個國家、以及台灣的民主政治與人權保障對中國的啟示，這才是真正有意義的對談」中國身為大國，應該能有起碼的自信，毋須因為恐懼而硬設前提，應該要能更勇敢地面對台灣的不同觀點與價值。

▲中共總書記、大陸國家主席習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）



黃國昌強調，習先生說中國人不打中國人，其實，中國不只不該打中國人，也不該打維吾爾人與圖博人，更不該打台灣人、東亞區域乃至國際社會的任何一位成員，這才是一個負責任的大國應有的態度。

黃國昌呼籲中國要贏得尊重，就應從落實各種承諾和保證做起，而不是說一套做一套，以非洲豬瘟為例，明明簽了協議，卻不遵守通報義務，放任疫情蔓延，結果害人害己。

黃國昌總結，事實上，確保東亞區域的穩定與發展，建構對等的相互尊重，都是台灣與中國能先建立的公約數。民主自由、人權保障與生活方式的選擇，更是任何有意義的公開對談，中國都無法迴避的課題。