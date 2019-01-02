　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平：中國人不打中國人　黃國昌：更不該打台灣人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼普悠瑪出軌事件第三次家屬說明會，立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

「告台灣同胞書」發表40週年紀念會2日上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在會上表示，中國人不打中國人，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。對此立委黃國昌在臉書表示，放棄一中老調、才能實質對話，中國人不打中國人，更不該打台灣人。

黃國昌表示，中國國家主席習近平再度發表對台談話，絕大篇幅仍舊重彈一個大中國的老調，並無新意，至於習先生所拋出「願意與台灣各政黨對談」，究竟是出自真心誠意、還是一貫的統戰手法，則需待時間與具體行動的檢驗。

黃國昌說，關於對談，時代力量樂觀其成，但必須是不預設「一個中國」為前提，公開透明地對等進行，習先生如果是真心誠意，就應該拋開一中前提、停止武力恫嚇，習先生固然可以談他的一個中國夢，「我們也能談為什麼台灣及中國分屬兩個國家、以及台灣的民主政治與人權保障對中國的啟示，這才是真正有意義的對談」中國身為大國，應該能有起碼的自信，毋須因為恐懼而硬設前提，應該要能更勇敢地面對台灣的不同觀點與價值。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲中共總書記、大陸國家主席習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

黃國昌強調，習先生說中國人不打中國人，其實，中國不只不該打中國人，也不該打維吾爾人與圖博人，更不該打台灣人、東亞區域乃至國際社會的任何一位成員，這才是一個負責任的大國應有的態度。

黃國昌呼籲中國要贏得尊重，就應從落實各種承諾和保證做起，而不是說一套做一套，以非洲豬瘟為例，明明簽了協議，卻不遵守通報義務，放任疫情蔓延，結果害人害己。

黃國昌總結，事實上，確保東亞區域的穩定與發展，建構對等的相互尊重，都是台灣與中國能先建立的公約數。民主自由、人權保障與生活方式的選擇，更是任何有意義的公開對談，中國都無法迴避的課題。

ET快訊
即／林口5車連環撞！冷凍車駕駛「飛越安全島」撞WISH受困
侯硐「驅魔情侶」邪姿雙屍！鄰爆：女友穿著詭異像戲偶
沈月「無P圖真面目流出」全身打回原形　網看傻：150變180

關鍵字：習近平,告台灣同胞書,中國人不打中國人,黃國昌,時代力量

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

影／網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

影／科技廠尾牙4長腿正妹4秒爆衣！女團名曝光　網友狂問職缺

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」　台中居民崩潰：到底哪來的吃法...

影／媽媽您辛苦了！女兒感謝文「神擺一道」太高招　萬人笑慘：好個回馬槍

手麻狂尖叫！男病患鬼打牆式抱怨　女護理師「一段理性勸導」霸氣擊落

這怨氣好深！女到網美景點拍照竟是這種效果　男友罰跪網友笑翻

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！

林佳龍跟市民分享「好事」　2018空品紅害次數下降94%　

韓國瑜接受九二共識　回應習近平慘被噓「要崩了」

評／蔡英文把習近平談話全打回票　用「豬瘟」凝聚人民反彈力道

2020總統／朱立倫3張牌拼自摸　吳敦義掌黨機器想攔胡

習近平5點對台原則　親民黨呼籲朝野要解決兩岸僵局

習近平：中國人不打中國人　黃國昌：更不該打台灣人

蔡英文召開國安會議　談豬瘟下7大裁示：要求大陸擔起大國責任

行政院向習近平喊話　「應學習並靠攏台灣的自由民主」

卓榮泰：支持者並不是放棄民進黨　而是恨鐵不成鋼

非洲豬瘟肆虐　達邦蛋白掌握食安關鍵技術

照顧經濟弱勢與還稅於民　財部：分屬兩事

SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！

中職／30年球季重大里程碑　張志豪 差3支達百轟

群益金鼎證券開市報喜　入選「臺灣永續指數」成份股

「機」不離身過度用眼　配副合適矯正眼鏡愛視力

爆米花／新北狂攻猛打中斷崇越7連勝　合庫戰績衝第一

代言人≠旅遊人潮　朱學恆推薦「五月天AR」行銷旅遊

林佳龍跟市民分享「好事」　2018空品紅害次數下降94%　

迪麗熱巴萌眼勾粉！　轉頭「一秒變兇狠」網驚：窒息了

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

政治熱門新聞

快訊／蔡英文回應習近平：絕不接..

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣..

代言被批摧毀高雄　白冰冰嗆丁允..

向蔡英文提3必須　韓國瑜被酸爆

500億紅利定調　「不發消費券..

郝龍斌曖昧游淑慧　爆料者曝光

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市..

白冰冰「質感摧毀」高雄？丁允恭..

白冰冰行銷高雄…他嘆質感摧毀

快訊／蔡英文發表談話回應習近平

白冰冰代言高雄　網：五月天變冰..

吳敦義邀周錫瑋任國民黨副主席

迎接2019　韓國瑜想到一句佛..

「韓流」橫掃2018　美方跌破..

更多熱門

相關新聞

楊穎超：習近平的告台灣同胞書是1979年有錢版本

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會2日在北京人民大會堂舉行，中國國家主席習近平在會中發表重要談話。長期關注兩岸政經交流議題的台大國家發展所博士楊穎超認為，習近平的用字遣詞「儼然是1979年的有錢版本」，不只說給台灣人聽，同時也向大陸內部和國際社會喊話，「應該留意是否彰顯中方已經仁至義盡，或是仍然願意給台灣發展空間。」

政院向習近平喊話：應學習台灣的自由民主

習近平、蔡英文「猛催戰鼓」 　誰能主導戰局？

攻勢取代共識，習近平講話的政治意義

影／小英拒接受「一國兩制」　周志懷：路都是走出來的

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

謝佳見分手後「站店外求復合」！

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

月老指示直接上　他衝了下場超慘

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面