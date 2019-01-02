快訊／蔡英文回應習近平：大國要有大國格局！絕不接受一國兩制

記者陶本和／台北報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，今早10時將在北京人民大會堂舉行，中國國家主席習近平出席並發表重要講話。蔡英文下午也發表談話表示，身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

蔡英文表示，中國國家主席習近平上午發表了所謂《告台灣同胞書》40 週年的紀念談話，提出了探索一國兩制台灣方案等相關內容。首先，她必須要鄭重指出，台灣始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。

蔡英文強調，今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮，「在這裡，我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是台灣共識」。

其次，蔡英文表示，是願意坐下來談的，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行，「在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。」

對於兩岸關係的發展，蔡英文表示，就是中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

第三，蔡英文強調，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」，「這就是台灣的立場，就是民主的立場。」

蔡英文說，願意在「鞏固民主」以及「強化國家安全」基礎上，進行有秩序的、健康的兩岸交流，她也重申，國內亟需要建立兩岸交流的三道防護網，也就是民生安全、資訊安全以及制度化的民主監督機制。

蔡英文認為，兩岸經貿應該互惠互利，共榮發展；但是，反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引台灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰，「我們將全力推動『壯大台灣』的各項策略跟措施，鞏固以台灣為主體、台灣優先的經濟發展路線。」

蔡英文指出，過去兩年來，台灣善盡區域成員的義務，積極貢獻於兩岸及區域的和平穩定，我們不挑釁，但堅持原則，我們飽受各種打壓，但我們從未放棄對兩岸關係的基本立場與承諾，「我要提醒北京當局，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正看著中國能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。『四個必須』正是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。」

蔡英文表示，所謂的「心靈契合」，應該是建立在彼此的相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉的問題上，「例如，眼前十萬火急的豬瘟疫情，施壓國際企業塗改台灣的名稱，不會帶來心靈契合；買走台灣的邦交國，也不會帶來心靈契合；軍機、軍艦的繞台，更不會帶來心靈契合。」

最後，蔡英文重申，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓。

習近平在上午的談話中指出，「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民，始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為重要任務，進而推出政策，從緊張對峙走向緩和，兩岸不斷取得突破性進展。」

他也說，「70年來，我們推動兩岸雙方在一個中國原則下達成海峽兩岸共識，並共同努力謀求國家統一的九二共識，開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導歷史紀錄，打造兩岸新高度。」

習近平指出，「第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。一水之隔、咫尺天涯，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。」

他也表示，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。」

習近平說，「統一是歷史大勢，是正道。『台獨』是歷史逆流，是絕路。廣大台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，是我們的骨肉天親。我們堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。」

他接著說，「廣大台灣同胞不分黨派、不分宗教、不分階層、不分軍民、不分地域，都要認清『台獨』只會給台灣帶來深重禍害，堅決反對『台獨』分裂，共同追求和平統一的光明前景。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

