柯嘆「兩岸一家親」遭標籤化　韓國瑜重申九二共識：高雄走自己的路

記者林柏安／綜合報導

第九屆雙城論壇20日登場，由於台北市長柯文哲在19日的晚宴中再度提起「兩岸一家親」，引發外界討論。準高雄市長韓國瑜昨受訪時表示，他自己的主張就是「承認九二共識」，尊重柯文哲兩岸一家親的看法與軸線，高雄未來會完全對外開放，加強兩岸和平交流。

▲台北市長柯文哲（上）再提「兩岸一家親」，準高雄市長韓國瑜（下）表示尊重他的看法。（資料照／記者林敬旻、洪正達攝）

雙城論壇開幕式上，先由引言人台泥企業集團董事長張安平以及台北市副市長鄧家基、上海市副市長周波的致詞揭開序幕，雙方都強調，彼此要交流合作，創造和平與發展。

▲雙城論壇開幕式，上海市副市長周波致詞。（圖／記者林敬旻攝）

由於在19日的歡迎晚宴上，台北市長柯文哲再度提及「兩岸一家親」言論，引發外界討論。柯文哲20日在主論壇會後受訪時稱，九二共識或兩岸一家親都已經標籤化，不管講哪個都有不爽的人，「我說能不能想出新名詞大家都可以接受？問題是這要想啊，這就是智慧，我還沒有想出來」。準高雄市長韓國瑜20日受訪時則表示，尊重柯文哲的看法、軸線與宗旨，他自己在選前就是「承認九二共識」。

登記參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰，在19日接受電台專訪時表示，「兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親」；但柯文哲當晚出席雙城論壇歡迎晚宴時卻再度提及「兩岸一家親」，被外界解讀為打臉卓榮泰。對此，柯文哲受訪時認為，不要這樣惡意解讀，「你要自己問他什麼叫可以親、不可以一家親，不然是要兩家親、三家親還是半家親。」

▲行政院秘書長卓榮泰。（圖／記者賴于榛攝）

上海市副市長周波在20日的開幕式中指出，雙城論壇的交流，是兩岸「最重要的機制化交流平台」，透過這次論壇，對台商、台企、台灣廣大同胞來說都是一次機遇；未來將共同秉持「兩岸一家親」的理念，共同譜寫更多美好的雙城共識，共同維護兩岸的和平大局。

周波也提到，「我想這次論壇對台北，包括台商、台企，台灣廣大同胞都是一次機遇，雙城論壇能延伸到更廣的領域，上海做為龍頭城市，我感覺各方面有更多機會與台北合作，還有更多事情可以做，未來將共同秉持兩岸一家親的理念，共同譜寫更多美好的雙城共識，共同維護兩岸的和平大局。」

柯文哲則是在進行結語致詞時表示，兩岸同文同種，有共同的歷史和文化，但是現階段在政治制度與生活方式存在差距這也是事實。柯也稱，「唯有敞開心胸，加強交流，欣賞別人的進步，透過學習自我成長，才能促進雙贏甚至多贏；希望台北上海雙城論壇能循環不息，兩岸和平關係能永續發展」。

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