珊瑚年輪藏玄機！「2千年超級週期」重啟　沖繩恐現規模9大地震

▲ 日本沖繩近年未觀測到重大地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本沖繩近幾年來鮮少發生強烈地震，但一項由琉球大學、法國研究機構與東京大學地震研究所共同完成的國際研究顯示，沖繩八重山群島南側的琉球海溝，未來極有可能發生規模達9.1的超大地震。科學家示警，這片海域已悄悄進入新一輪地震活躍期。

珊瑚微環礁重建5000年地殼變動

日媒《琉球放送》報導，研究團隊選定石垣島名藏灣，以當地特殊的環狀珊瑚群體「微環礁」（Microatoll）作為研究對象。由於珊瑚無法突破海平面向上生長，每當強震導致海底隆起或下沉，珊瑚的生長狀態便會留下對應的痕跡；加上珊瑚每年都會形成清晰可辨的「年輪」，研究人員得以重建過去5000年的地殼變動紀錄。

系統性分析約20個地點的珊瑚年輪樣本後，研究團隊發現一項規律，該地區存在約2000年循環一輪的地震「超級週期」，地震頻繁的活動期與相對平靜期會週期性交替出現。過去5000年內已確認發生過3次完整週期，且化石中可見過去發生規模9的強震時，海底曾瞬間被抬升1至2公尺。

學者示警：百年少震只是暫時平靜

琉球大學教授中村衛指出，「所謂地震少其實只是最近約100年的情況，我們只是剛好處於地震較少的時期而已。實際上若以平均來看，沖繩也相當常發生（大地震）。」他進一步指出，自1771年造成八重山及宮古群島逾1.2萬人罹難的「明和大海嘯」以來，現在極有可能正處於全新活躍期的起點。

中村提醒民眾，首要任務是做好對應明和大海嘯規模的防災準備，同時也須建立「災害可能遠超預期」的危機意識，因為歷史證據顯示，更大規模的地震並非不可能發生。