「我是蔣萬安老婆」！服務處電話停用　接手民眾騷擾電話接不完

▲國民黨議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員柳采葳今（17日）在民政部門質詢指出，有民眾使用中的電話號碼，長期被誤認為是台北市長蔣萬安服務處專線，讓民眾不堪其擾；甚至有自稱「蔣萬安老婆」的人打電話給這位民眾，讓這位民眾不堪其擾。對此，台北市府秘書長王玉芬表示，會研擬請蔣市長出面說明該門號已停用，不要再撥打。

柳采葳指出，台北市長蔣萬安在競選期間，文宣和官網上、臉書都印有服務處電話，如今中山區立委服務處電話已撤銷交還給中華電信，但中華電信僅保留冷凍3個月後又重新釋出讓民眾選號。

柳采葳說，有位民眾「運氣太好」拿到蔣萬安當初服務處的電話，沒想到卻不堪其擾，頻繁接到民眾陳情電話、打到家裡要找蔣萬安；更不用說還有很多滋擾電話，有自稱「蔣萬安老婆」的人，讓該位陳情民眾大感困擾。

市府在接獲陳情後，已將臉書及網站等公開資訊上的電話拿掉，但柳采葳發現，立法院資訊網仍然留有服務處電話號碼，還有許多立委時期的文宣品上也都有此號碼，因此柳采葳呼籲市府應更積極解決，應該主動跟中華電信溝通，未來政治人物使用過的電話應該延長保留期限，市長蔣萬安也應出面呼籲民眾不要再打服務處電話找市長，避免造成民眾困擾。

台北市府秘書長王玉芬表示，有聯繫經營市長的同仁把相關資訊下架，也透過管道請立法院把頁面下架。但有些歷史頁面無法處理，所以現在可能民眾還是會看到相關資訊。

王玉芬指出，也會跟中華電信討論，把政治人物號碼的停用期延長。另外，會跟蔣萬安市長回報，討論看看是否由市長公開說明原中山區服務處電話已經停用，呼籲民眾不要再誤打電話。