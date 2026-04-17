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AI滅蚊黑科技號稱「每秒擊落30隻」　雷射光識別射程可達6公尺

▲江蘇常州常州光之矩智能科技有限公司研發的「滅蚊神器」。（圖／翻攝微博）

▲江蘇常州光之矩智能科技有限公司研發的「滅蚊神器」。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

進入春夏交替之際，部分民眾逐漸感受到蚊子也隨著氣溫回升而增加出現頻率，防蚊大作戰又將成為家庭揮之不去的難題。江蘇常州一家公司推出的AI雷射滅蚊設備「Photonmatrix」，主打每秒最多可擊落30隻蚊子，並具備6公尺辨識射程，引起外界關注。

▲江蘇常州常州光之矩智能科技有限公司研發的「滅蚊神器」。（圖／翻攝微博）

《快科技》報導，近日，由常州光之矩智能科技有限公司研發的 Photonmatrix 便攜式激光（雷射光）驅蚊設備登陸海外眾籌平台Indiegogo，即引爆市場。

該募資專案原設定2萬美元目標，最終募得超過160萬美元，遠超原始設定目標，達標約80倍，吸引逾2600名海外支持者參與，產品隨即售罄。

與傳統驅蚊產品不同，Photonmatrix採用AI視覺辨識與雷射技術，能識別小至2到20公釐的飛行目標，並區分人類與寵物。該系統宣稱可在0.003秒內啟動高能脈衝雷射，擊中蚊子翅膀，最高每秒可擊落30隻。

▲江蘇常州常州光之矩智能科技有限公司研發的「滅蚊神器」。（圖／翻攝微博）

根據該品牌測試數據顯示，該設備在2024年初於3公尺範圍內的蚊子偵測率達97%，目前有效距離已提升至6公尺，偵測率維持在95%以上，即使面對飛行軌跡複雜的蚊子仍可進行追蹤。

價格方面，該產品定價約600至620美元，截至今（2026）年4月初，已累計超過3000筆訂單、金額逾200萬美元。開發團隊表示，目前正推進量產作業，首批約5000台預計於夏季可以出貨。

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