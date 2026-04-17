昨嗆黨部一坨屎！　蕭敬嚴今退出新北議員選舉　徐巧芯：未來大有可為

▲立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯不滿遭停權的前發言人蕭敬嚴勝出新北市議員第11選區初選，昨痛斥黨中央組發會和新北市黨部是「一坨屎」；稍早蕭敬嚴在臉書上宣布，「我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉」。對此，徐巧芯表示，「若真實且誠懇的做出改變，願意國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送。祝福你」。

蕭敬嚴稍早宣布退選，他提到，從他參選開始，鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至。他昨日在受訪的時候就說，這自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段。

「堅持對的信念與價值並不容易。但如果堅持對的事，會讓我身邊愛我、挺我、關心我、在乎我的家人、長官、好朋友、以及支持者們受到傷害，那我就無法坐視不管」。蕭敬嚴說，「攻擊我、抹黑我、造謠我、還有霸凌我，我都能夠忍。但攻擊我身邊這些同樣堅持對的理念的正派人們，我無法接受」。

「所以我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉」。蕭敬嚴指出，他希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。他不希望讓外界看他家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。

對此，徐巧芯表示，「我只想說，僅是停權一年而已，如果能夠重新檢視這些日子以來的言行是如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇的做出改變，不要再把你傷害他人造成的反作用力說成『霸凌』，願意國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送。祝福你」。