時力為柯文哲鬧分裂！新科議員擬辦辯論釐清關係

▲時代力量將辦辯論會，釐清和柯文哲的關係。（合成圖／時代力量提供、記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在雙城論壇中再提「兩岸一家親」，引起政壇議論，時代力量新科議員更聯合發出聲明表示不認同，但是其他黨內人士卻有不同看法，有人就提議下周二（25日）召集全台16位新科議員開會，也針對此事辯論，來釐清時代力量未來與柯文哲、民進黨之間的合作關係。

時代力量台北市議員當選人林穎孟、林亮君 、黃郁芬19日聯合發出聲明，柯文哲過去提及兩岸一家親時，已造成國內輿論爭議，不清楚柯市長作為主辦方時為何執意再說一次，未來台北市與中國城市交流的程序與內容，將是時代力量台北市議會黨團的監督重點之一。

時代力量立委林昶佐也表示，反對柯文哲說的兩岸一家親，認為這都是舊時代的意識形態，也忽略台灣多元族群與文化，他說，柯文哲有不少年輕的支持者，也有很多機會接觸到不同族群的人，認為他應該要了解多元文化與價值，不要再被這種舊時代意識形態給誤導。

據瞭解，有時力新科議員提議，針對兩岸一家親的問題要在黨內會議上公開辯論，讓大家可以深入討論時代力量與柯文哲、民進黨、第三勢力等合作關係。

時代力量秘書長陳惠敏則表示，黨內對柯文哲的態度一直都是討論話題，透過這次公開辯論的機會，也能更瞭解各議員的看法。

在九合一大選前，時代力量的選舉行程中，幾乎都能看見柯文哲幫忙輔選的身影，可見，雙方關係應該相當融洽；不過，選後卻又因為兩岸議題和柯文哲切割，讓外界好奇時代力量的立場是否矛盾。

時代力量的黨章記載，「本黨宗旨及任務：我們追求每個人都應享有－『生而為人的基本尊嚴，追求夢想、保護幸福的平等地位，做為一個國民的認同感與歸屬感，參與政治、自主決定的權利』－的台灣。」