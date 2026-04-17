Telegram繁體中文終於來了！更新後「一鍵切換」　LINE霸主地位岌岌可危

▲通訊軟體 Telegram。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

Telegram 近期推出重要更新，正式加入「繁體中文」官方介面。此舉讓過去長期以英文為主的操作環境出現轉變，也在台灣社群引發討論，不少網友直言終於更容易上手，甚至開始重新評估與其他通訊軟體的使用選擇。

▼實測已可一鍵切換至繁體中文介面。



官方語言更新 不再依賴第三方外掛包

根據實測，目前 Telegram 已可在設定中的語言選單直接切換為繁體中文。相較過去需額外下載非官方語言包才能中文化，此次更新大幅簡化操作流程，也提升整體使用一致性與穩定性。

對於不熟悉英文介面的用戶而言，這項改動降低了進入門檻，使 Telegram 從原本偏向科技族群的小眾工具，逐步走向更廣泛的大眾市場。

雲端資料隨登入同步 多裝置切換更便利

除了語言支援，Telegram 本身具備的技術特點也再度受到討論。其以雲端儲存為核心架構，所有聊天紀錄與檔案可即時同步，不需手動備份，並支援多裝置同時登入。此外，平台提供大容量檔案傳輸與長期保存，不像部分通訊軟體會限制檔案保存期限，加上可支援大型群組與頻道功能，使其在社群經營與資料管理上具備一定優勢。

LINE 收費政策曾引發遷移潮 實際轉換仍有限

自 2020 年 LINE 調整官方帳號收費機制後，曾帶動部分公眾人物與組織轉向 Telegram 經營。然而，由於操作介面較為複雜，加上語言不友善，實際用戶大規模轉移並未發生。

語言門檻解除後 是否改變市場格局仍待觀察

隨著繁體中文正式上線，Telegram 在台灣的普及機會被視為提升。不過，通訊軟體的關鍵仍在於「社交網絡效應」，用戶是否轉換，往往取決於親友與工作圈的使用習慣。