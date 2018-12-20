雙城論壇／用AR系統勘景！　「上海出品」衝質衝量...名列全國第一

▲上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶。（圖／台北市文化局提供）

記者楊子萱／台北報導

2018台北上海雙城論壇正在晶華酒店舉行，上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶發表演講，他先是闡述上海影視發展的環境的完善過程，包括打造出「上海出品」的文化品牌，再針對上海能提供哪些優質服務給劇組分享，強調「服務服務再服務」的工作宗旨，指稱上海被國內外許多劇組稱為「超級保姆」。

于志慶表示，上海近年的影視相關政策越來越完善，包括2014年展開電影工作座談會，推出《關於促進上海電影發展的若干政策》、《促進上海電影發展專項資金申報指南》等，直到今年都有持續推出新政策，用以促進上海的影視產業發展。

▲《我不是藥神》就是上海出品。（圖／翻攝自電影《我不是藥神》海報）

為了上海能提供更好的拍攝與製作服務，當地目前提供四大類的免費服務，包括資訊諮詢、政府聯絡、攝影製作協調、專業人才推薦等116種項目。截至今年11月為止，總共就有4800多件諮詢及協調服務，其中，上海單位是外地單位的2.5倍左右。

除此之外，上海從2014年起開始編制《上海影視拍攝指南》，裡頭詳盡的介紹了上海整個影視產業的政策與環境，有近200個可供取景的拍攝景地，覆蓋上海16個區的影視攝製服務工作站。

▲《2018上海影視拍攝指南》。（圖／翻攝自澎湃新聞）

特別的是，今年的《上海影視拍攝指南》是通過AR呈現，讓其中的圖文資訊能動起來，製片人可透過手機瀏覽上海的取景地先進行勘景。這份《指南》是對全球發行的，能夠吸引更多海外劇組到上海取景。于志慶指出，這三年來，有將近600個劇組到滬拍攝。

▲《上海影視拍攝指南》可用AR勘景。（圖／翻攝自鳳凰藝術）

上海透過「文創50條」政策，推出了一系列的相關措施，包括扶植影視劇本、加強原創性、聚集後製及製片等標竿性企業、建造現代化的影視製作基地、培育新生代人才、搭建國際性平台，並爭取到「上海出品」的數量為列全國前茅。

截至今年10月底上海出品的電影備案就有244項，占全國電影備案的10%；上海完片的就有70部，其中還有20多部正在院線上映；年度累計票房高達100億（人民幣，同下），占國產片的27.53%。

以實際例子來看，今年大陸國產的票房前十中，上海出品就占了四席，包括第三名的《我不是藥神》、第六名至第八名的《後來的我們》、《一齣好戲》、《無雙》，票房分別是31億、13.61億、13.54億、12.73億。

▲2018第55屆金馬獎頒獎典禮，最佳男主角《我不是藥神》徐崢。（圖／friDay影音）

這些院線大片不只賣座，在國內外的重要電影節上也展獲大獎，像是《江湖兒女》就入圍了今年坎城影展，《我不是藥神》也斬獲多座金馬獎項；另外，上海的「戲曲電影」可說是大豐收，像是《曹操與楊修》、首部3D崑劇電影《景陽鐘》、首部3D越劇電影《西廂記》等影視作品，都是為了打響上海文化品牌而製。

▲首部3D崑劇電影《景陽鐘》、越劇電影《西廂記》第21屆上海國際電影節展映，圖為《景陽鐘》。（圖／翻攝自《景陽鐘》劇照）

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