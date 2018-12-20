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雙城論壇／用AR系統勘景！　「上海出品」衝質衝量...名列全國第一

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▲台北市電影委員會總監饒紫娟及上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶。（圖／台北市文化局提供）

▲上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶。（圖／台北市文化局提供）

記者楊子萱／台北報導

2018台北上海雙城論壇正在晶華酒店舉行，上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶發表演講，他先是闡述上海影視發展的環境的完善過程，包括打造出「上海出品」的文化品牌，再針對上海能提供哪些優質服務給劇組分享，強調「服務服務再服務」的工作宗旨，指稱上海被國內外許多劇組稱為「超級保姆」。

于志慶表示，上海近年的影視相關政策越來越完善，包括2014年展開電影工作座談會，推出《關於促進上海電影發展的若干政策》、《促進上海電影發展專項資金申報指南》等，直到今年都有持續推出新政策，用以促進上海的影視產業發展。

▲《我不是藥神》就是上海出品。（圖／翻攝自電影《我不是藥神》海報）

▲《我不是藥神》就是上海出品。（圖／翻攝自電影《我不是藥神》海報）

為了上海能提供更好的拍攝與製作服務，當地目前提供四大類的免費服務，包括資訊諮詢、政府聯絡、攝影製作協調、專業人才推薦等116種項目。截至今年11月為止，總共就有4800多件諮詢及協調服務，其中，上海單位是外地單位的2.5倍左右。

除此之外，上海從2014年起開始編制《上海影視拍攝指南》，裡頭詳盡的介紹了上海整個影視產業的政策與環境，有近200個可供取景的拍攝景地，覆蓋上海16個區的影視攝製服務工作站

▲《2018上海影視拍攝指南》。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲《2018上海影視拍攝指南》。（圖／翻攝自澎湃新聞）

特別的是，今年的《上海影視拍攝指南》是通過AR呈現，讓其中的圖文資訊能動起來，製片人可透過手機瀏覽上海的取景地先進行勘景。這份《指南》是對全球發行的，能夠吸引更多海外劇組到上海取景。于志慶指出，這三年來，有將近600個劇組到滬拍攝。

▲《上海影視拍攝指南》可用AR勘景。（圖／翻攝自鳳凰藝術）

▲《上海影視拍攝指南》可用AR勘景。（圖／翻攝自鳳凰藝術）

上海透過「文創50條」政策，推出了一系列的相關措施，包括扶植影視劇本、加強原創性、聚集後製及製片等標竿性企業、建造現代化的影視製作基地、培育新生代人才、搭建國際性平台，並爭取到「上海出品」的數量為列全國前茅。

截至今年10月底上海出品的電影備案就有244項，占全國電影備案的10%；上海完片的就有70部，其中還有20多部正在院線上映；年度累計票房高達100億（人民幣，同下），占國產片的27.53%。

以實際例子來看，今年大陸國產的票房前十中，上海出品就占了四席，包括第三名的《我不是藥神》、第六名至第八名的《後來的我們》、《一齣好戲》、《無雙》，票房分別是31億、13.61億、13.54億、12.73億。

▲2018第55屆金馬獎頒獎典禮，最佳男主角《我不是藥神》徐崢。（圖／friDay影音）

▲2018第55屆金馬獎頒獎典禮，最佳男主角《我不是藥神》徐崢。（圖／friDay影音）

這些院線大片不只賣座，在國內外的重要電影節上也展獲大獎，像是《江湖兒女》就入圍了今年坎城影展，《我不是藥神》也斬獲多座金馬獎項；另外，上海的「戲曲電影」可說是大豐收，像是《曹操與楊修》、首部3D崑劇電影《景陽鐘》、首部3D越劇電影《西廂記》等影視作品，都是為了打響上海文化品牌而製。

▲首部3D崑劇電影《景陽鐘》、越劇電影《西廂記》第21屆上海國際電影節展映，圖為《景陽鐘》。（圖／翻攝自《景陽鐘》劇照）

▲首部3D崑劇電影《景陽鐘》、越劇電影《西廂記》第21屆上海國際電影節展映，圖為《景陽鐘》。（圖／翻攝自《景陽鐘》劇照）

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關鍵字：2018雙城論壇,于志慶,上海出品

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