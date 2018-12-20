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川普簽署《西藏旅行對等法》　陸方堅決反對批美「干涉內政」

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▲大陸外交部發言人華春盈。（圖／翻攝自中新社）

▲大陸外交部發言人華春盈。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普在當地時間19日簽署《西藏旅行對等法》，使之成為正式法律。根據新法，美方將在90天內公布相關中國官員名單，做出相應制裁，包括限制他們入境美國。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（20）日表示，該法案嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國大陸內政，對中美交流與合作具有嚴重危害性。

綜合外媒報導，白宮在當地時間19日公布川普簽署4項法案生效，包括《西藏旅行對等法（Reciprocal Access to TibetAct）》。根據新法，美方將在90天內公布名單，對限制美國公民到訪西藏的中國官員，作出相應制裁，此舉讓稍微和緩的美中關係更火上加油。

▲西藏。（圖／CFP）

▲川普簽署《西藏旅行法》，並將公布制裁名單。（圖／CFP）

大陸外交部發言人華春瑩今天在記者會上回答媒體提問時表示，我們對美方執意簽署美國會通過的所謂「2018年對等進入西藏法案」表示堅決反對；正如中方多次指出，該法案嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對中美交流與合作具有嚴重危害性。

華春瑩也強調，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，中國西藏和其他四省藏區對各國人士是開放的。她也提到，美方有關法案對中方的指責罔顧事實、充滿偏見，我們對此絕不接受，如果美方將該法付諸實施，必將給兩國關係及雙方重要領域交流合作造成嚴重損害，中方必將採取有力措施堅決維護自身利益。

華春瑩表示，中國對外開放的大門只會越開越大，西藏也會越來越開放，中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，這一政策不會改變，但前提是必須遵守中國法律和相關規定，履行必要手續。此外，她也敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，停止利用涉藏問題干涉中國內政，不得將該法付諸實施，否則由此產生的後果只能由美方負完全責任。

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關鍵字：西藏旅行法,川普,美國,西藏,制裁,中美關係

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