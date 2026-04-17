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快訊／蕭敬嚴不選了！　喊話讓一切回歸平靜

▲▼ 立委廖先翔、新北市議員黃心華陪同蕭敬嚴登記參選新北市議員 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蕭敬嚴（圖中）。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市第11選區市議員初選由國民黨前發言人蕭敬嚴獲勝，但由於蕭遭考紀會停權一年，獲勝正當性引發黨內質疑。蕭敬嚴今（17日）發臉書表示，「我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉。希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。我不希望讓外界看我家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。」

國民黨新北市議員第11選區初選結果16日揭曉，雖然是蕭敬嚴獲勝，但由於他遭停權一年，昨日登記參選的何元楷也在第一時間發文表示自己通過初選。何元楷今更在立法院與20多位國民黨立委一同召開記者會，哽咽表示，謝謝這麼多藍委出席相挺，並強調初選在制度上、法理上「就是我勝出」。

不過，稍早蕭敬嚴發臉書表達退選。蕭敬嚴指出，他要再次感謝汐止、金山、萬里的鄉親，黨內初選民調結果公布，讓敬嚴以超過誤差範圍民調第一的姿態出線。顯示民眾都認為蕭敬嚴是最強、也最適合代表國民黨參選年底新北市議員選舉的候選人。更代表著鄉親選擇了正直與善良，勝過仇恨與霸凌。

蕭敬嚴提到，從他參選開始，鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至。他昨日在受訪的時候就說，這自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段。現在他想大家一目了然。

蕭敬顏說明，他加入國民黨、到投入選舉，希望的就是帶來正向的、良善的改變。希望國家、社會、黨，是溫和、理性、多元、包容、走中道的一個政黨。但如今卻因他的參選阻礙了某些人的路而造成紛擾，這並非他所樂見。甚至還對他所深愛的黨與老同事們進行攻擊與辱罵，這讓他覺得心痛。

「堅持對的信念與價值並不容易。但如果堅持對的事，會讓我身邊愛我、挺我、關心我、在乎我的家人、長官、好朋友、以及支持者們受到傷害，那我就無法坐視不管」。蕭敬嚴說，「攻擊我、抹黑我、造謠我、還有霸凌我，我都能夠忍。但攻擊我身邊這些同樣堅持對的理念的正派人們，我無法接受」。

「所以我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉」。蕭敬嚴指出，他希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。他不希望讓外界看他家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。

蕭敬嚴說，感謝所有在幕前與幕後給予他支持與幫助的各位，尤其他的團隊夥伴們，他們已經打了美好的一仗，更獲得鄉親的青睞肯定與光榮勝利。「沒有你們就沒有我，也不會有民調的勝利」。這段選舉期間，每一位在上班與下班車潮中，跟他揮手比讚、打招呼的朋友們；在市場與街頭巷尾遇到他，並給予熱情支持與加油鼓勵的每一位你們。你們的支持，就是最真實的聲音，就是給他最好的民意認證。

蕭敬嚴說，他已經經過民意認可，並獲得大家的認同，他已經沒有遺憾。相信大家都一定會記得這些種種，請不用擔心他。如果大家有不捨，那就繼續努力，不讓有心人稱心如意。如他一直以來跟大家說的，他會永保初心，繼續堅持對的信念與價值，堅毅地走下去。「請大家放心，敬嚴不會離開，敬嚴一直會在！謝謝大家。這些溫暖，永銘在心」。

蕭敬嚴最後更引用海明威著作，老人與海的一句話「A man can be destroyed but not defeated」來作為全文結尾。
 

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