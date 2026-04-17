蕭敬嚴引爆藍支持者怒火　洗版黨部粉專：他選就一輩子不投國民黨

▲蕭敬嚴過往政論節目大酸傅崐萁。（圖／翻攝自YouTube／新台派上線）

記者郭運興／台北報導

國民黨新北市黨部16日公布新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選結果，由日前因攻擊黨內遭停權1年處分仍在申訴中的蕭敬嚴勝出。此結果也惹怒大批藍營支持者，儘管新北市黨部說明，若維持原停權處分，則將不符提名資格，無法獲得提名，但藍營支持者仍洗版粉專痛批「絕對不能再讓這種吃碗內，還嫌碗髒的代表國民黨，一屍N條命」、「蕭敬嚴有那麼重要嗎」、「到底背後有多強大的力量在支持這個背骨仔」、「他能選一輩子不投國民黨」。

針對蕭敬嚴初選勝出惹怒一票藍委與支持者一事，國民黨新北市黨部16日發出聲明稿回應，蕭敬嚴同志雖受停權處分，依中國國民黨黨員違反黨紀處分規程第七章第三十五條規定，尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查。

國民黨新北市黨部強調，最終審查結果仍須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，則將不符提名資格，無法獲得本黨提名。

但該貼文仍難平息大批藍營支持者怒火，紛紛留言痛批「絕對不能再讓這種吃碗內，還嫌碗髒的代表國民黨，一屍N條命」、「KMT爛到不行」、「上政論節目打壓自家人，確定要派這樣的人出來」、「蕭敬嚴有那麼重要嗎？國民黨沒人了嗎」、「到底背後有多強大的力量在支持這個背骨仔」、「做事情拖泥帶水讓黨員支持者失望」、「他能選一輩子不投國民黨」、「怎麼會搞出一個停權程序跟提名程序時間對不上的問題」、「果然是一坨屎」、「到底誰在包庇」。

徐巧芯也表示，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。

粉專政客爽則痛批，一個被多位立委拿證據檢舉攻擊國民黨的人，結果又可以再二度停權後，繼續參加初選還宣布贏了，有夠荒謬，讓一個綠營支持的人代表國民黨選議員，真的把藍營所有人的臉都打爛了

▼國民黨新北市黨部粉專遭藍營支持者洗版。（圖／翻攝自Facebook／國民黨新北市黨部）