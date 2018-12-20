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愛國景區挺孟晚舟！江西婺源宣布　拿國產手機遊客門票全半價

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▲江西婺源。（圖／CFP）

▲江西婺源。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟12月初在溫哥華被捕，引發中美加3國關係動盪。儘管孟晚舟目前已交保，不過大陸官方還是連日發文開轟；就在孟晚舟案讓中加關係陷入谷底之際，大陸有不少景區及時「送暖」，宣布對使用華為手機的遊客享有半價優惠。江西婺源景區在19日更宣布，使用國產手機的遊客，都可享受景區通票半價優惠。

華為手機（圖／記者黃克翔攝）

▲遊客拿華為或其他大陸國產品手機，即可在不少景區享門票半價優惠。（圖／記者黃克翔攝）

河南省神農山景區15日發布公告表示，遊客在12月16日到29日內，只要在雲陽寨門崗出示華為、榮耀品牌手機，並關注他們的微信公眾號，便能直接入園參觀，「用華為手機到神農山拍出大片（巨作），神農山景區攜新項目雲上天橋，恭祝全世界支持華為的朋友心想事成，萬事如意！」

▲江西婺源。（圖／CFP）

▲江西婺源篁嶺古村油菜花。（圖／CFP）

對於神農山景區公開力挺華為，其他景區也紛紛仿效相挺。河北崆山白雲洞旅遊區管理處17日發布公告稱，崆山白雲洞風景名勝區自2018年12月18日起至2018年12月23日止，對使用華為手機的遊客執行免門票入園的政策。

江婺源旅遊股份有限公司景區也在19日發佈公告表示，自2018年12月19日起至2019年1月2日止，對使用國產品牌手機的全球遊客，在景區售票窗口掃碼關注公眾號後，購買景區通票即享受半價優惠（折扣完為人民幣105元，約473元）；該通票其中包涵一個5A景區，7個4A景區，活動期間每台手機限購一張。

針對華為等手機用戶推出特定的門票優惠政策，網路上輿論褒貶不一，有人認為這是景區的正常營銷活動，但卻也有人認為這是對其他手機用戶的歧視。

▲江西婺源。（圖／CFP）

▲江西婺源挺大陸國產品牌，力推半價優惠。（圖／CFP）

對於質疑聲浪，白雲洞旅遊區管理處宣傳科長胡博表示，崆山白雲洞景區實行對華為手機用戶免門票是單純對中國的愛，是支持中國的一個小方法，也是藉鑑其他一些景區的做法，從力所能及的方面來表達愛國精神。

消息一出，在網路引起熱烈討論，網友紛留言表示「假愛國！赤裸裸地把愛國當生意做」、「很快景區門口就出現很多租賃國產手機的小販」、「在是淡季，行銷手段而已，中國人和企業如果只是這樣的心態，永遠不能國際化」；不過也有網友認為「不明白，這事挺好的啊，就算人家為了掙錢但又沒幹什麼違法的事」、「一旦全國形成風潮，蘋果手機的銷量必將暴跌」。

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關鍵字：國產手機,華為,5A級景區,孟晚舟,江西婺源,門票,半價

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