影／廣東淪陷！珠海首爆非洲豬瘟疫情　陸23省市延燒

大陸中心／綜合報導

首例非洲豬瘟疫情8月在遼寧爆發以來，迅速在各省市蔓延。大陸農業農村部今（19）日證實，廣東省珠海市香洲區出現非洲豬瘟疫情，共有11頭豬發病，全部死亡；官方表示，目前疫情已得到有效處置。

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

據大陸農業農村部官網資料顯示，12月19日15時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，廣東省珠海市香洲區一屠宰場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該屠宰場同批待宰生豬50頭，發病11頭，死亡11頭。

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒，目前除了「罐頭」以外通通不准帶入境，抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停，8月共有5起疫情傳出，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽；黑龍江、內蒙古及吉林在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起非洲豬瘟案例；距離台灣較近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

截至12月19日止，大陸已有23個省市自治區淪陷，包括官方最新通報的廣東珠海，此為非洲豬瘟首次進入珠江流域，位置鄰近澳門。除了廣東珠海外，其他淪陷的省市包括青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北。

由於非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫；目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市。

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