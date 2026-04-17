李乾龍「追蹤器」疑雲就是不報警　綠：心虛怕誣告翻車？

▲國民黨副主席李乾龍 。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨緊咬，賴清德政府在國民黨副主席李乾龍座車裝追蹤器。而李乾龍本人則否認且不願報案，事情撲朔迷離，警方也主動介入偵辦。然而，根據李乾龍出示的「追蹤器」照片，警方證實是市面上常見「防丟定位器」大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。民進黨質疑，國民黨不僅說法前後矛盾，甚至將關鍵證物「追蹤器」自行丟棄，這不禁令人質疑，是否因深知指控純屬抹黑，才刻意規避法律程序，以免最後淪為「誣告翻車」？

尹乃菁日前指控，身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直呼「沒有沒有沒有！」

李乾龍婉拒報警，尹乃菁則繼續嗆聲稱，李乾龍跟鄭麗文都很寬厚，但國民黨手上真的保有證據，包含追蹤器跟恐嚇信。議員參選人李明璇則嗆聲，國家機器動起來了。然而，李乾龍稍早又說追蹤器早就丟了。藍營對時序、證據的說法全部矛盾，也讓外界霧裡看花。

新北警方主動偵辦，新北警副局長林武宏坦言，李乾龍原先不願意提供任何紀錄，也婉拒報案，也忘記是何時丟棄、只說丟垃圾桶，對於隨後、座車檢查也都拒絕，經過懇談後才將當時曾拍下的追蹤器照片提供給警方，但還是會主動偵查，循線追查背後「暗地監控」的藏鏡人。全案將依違反妨害秘密罪嫌深入偵辦。

警方調查發現，該裝置是市面上常見的「防丟定位器」。這類產品原設計是用於尋找失物，利用藍牙與第三方裝置連線定位，單價不到千元。據了解，由於該定位器由於不能精確定位且有時間延遲，大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。

對此，民進黨發言人李坤城今（17）日表示，國民黨若自認遭到跟監，理應立即報警並配合調查。然而，國民黨不僅說法前後矛盾，甚至將關鍵證物「追蹤器」自行丟棄，這不禁令人質疑，是否因深知指控純屬抹黑，才刻意規避法律程序，以免最後淪為「誣告翻車」。

李坤城強調，若國民黨真有證據，就應立刻依法告發、接受司法檢驗，而非在警察主動找上門時，仍不願報警提告。尹乃菁應向社會明確承諾，若國民黨證據確實指向賴清德，就應向警察局告發，若不敢採取行動，即證明指控純屬造假，這簡直是過去國民黨黨工許哲賓與「Linbay好油」案的翻版，最終因涉嫌誣告遭桃園地檢署起訴，並被法院裁定羈押禁見。

李坤城提醒，若經司法認定涉及誣告，相關人最重可處7年以下有期徒刑，國民黨將矛頭指向總統、指控言之鑿鑿，實際行動卻畏首畏尾，始終不願採取司法行動，顯見其心虛、自知理虧，完全是一場政治栽贓。