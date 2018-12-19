孟晚舟案延燒？傳第3名加拿大人遭逮　陸外交部回應了

▲傳第3名家國公民遭逮，大陸外交部發言人華春盈表示「沒有聽說」。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

根據加拿大《全國郵報》（The Globe and Mail）報導，加拿大外交部周二證實，第3名加國公民在大陸遭拘留。對此，大陸外交部發言人華春盈在今（19）日的例行記者會上表示，「我不清楚你說的狀況，相關情況我們已經作了詳細的介紹」。

華為財務長孟晚舟1日在加拿大轉機時遭拘押，雖然她目前已交保，不過仍引發中美加三國關係緊張。就在孟案延燒之際，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及另名加拿大公民史派佛（Spavor Michael Peter Todd）卻遭北京當局逮捕。

▲「白頭山文化交流協會」創始人史派佛（左）及加拿大前外交官康明凱（右）遭逮。（圖／翻攝自推特@mpspavor／國際危機組織Crisis Group）

大陸外交部今天舉行例行記者會，發言人華春盈在回答媒體提問有關加國第3位公民遭逮一事時表示，「對於相關情況沒有掌握，也沒有聽說；此前兩名加拿大公民康明凱和史派佛因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，被中方有關部門依法採取強制措施，相關情況我們已經作了詳細的介紹。」

《全國郵報》報導提到，該報無法證實第3名被拘留加拿大公民身份，但據知情人透露，此人不是外交官身份，也不是在大陸的加拿大企業人員。

由於加拿大應美國要求逮捕孟晚舟，引發國際輿論熱議。大陸外交部發言人陸慷14日出席例行記者會，被媒體問及2名加國公民被拘押，以及孟晚舟案的溝通有無最新進展時表示，「這是兩件事情，關於孟晚舟女士被錯誤拘押的事件，中方一直要求加拿大政府立即糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士」。