韓國瑜小內閣名單有玄機　5個局處首長皆自這個人麾下

▲準高雄市長韓國瑜公布第三位副市長人選 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

準高雄市長韓國瑜公布小內閣名單，仔細觀察相關背景以後發現，其中有5位局處首長都來自林義守旗下，像是準行政暨國際處長江惠頌就曾經擔任過義聯集團公共事務部主管、準民政局長曹桓榮是義守大學國際貿易學系畢業，準財政局長李樑堅是現任義守大學副校長、準衛生局長林立人之前是義大醫院家醫科主任，而準研考會主委李銘義是義守大學副教授。

準財政局長人選為李樑堅今年現年53歲，現任義守大學行政副校長、財金系教授，擔任管科會高雄分會常務理事、高雄市科技管理學會理事長、財團法人高雄市紅十字會育幼中心董事等職務。

▲準財政局長李樑堅是義守大學副校長 。（圖／韓國瑜團隊提供）



準行政暨國際處處長為江惠頌，具備英國stirling大學公共關係研究所碩士學歷，曾擔任義联集團公共事務部處長暨發言人、高捷公司公共事務處處長、奧美廣告企業關係經理等職務，具備國際事務與媒體公關專長。江惠頌表示是過去在義联集團則是義大世界初期，負責品牌建立與接待外賓，意外獲得韓國瑜賞識。

▲江惠頌曾經擔任義聯集團的公關主管 。（圖／韓國瑜團隊提供）

義联集團以高雄為據點，集團創辦人林義守的事業體系龐大，涵蓋生產事業體（燁聯鋼鐵、燁輝企業等公司）、教育生產體（義守大學與義大國中小）、醫療事業體（義大醫院與大昌醫院）、地產及休閒事業體（義大開發、皇家飯店、天悅飯店等公司），共四大事業體，雖然這5位局處首長雖然不在同一個單位，不過都是出自林義守集團底下相關企業，不管世借將或是培養出的人才，未來在韓國瑜團隊當中儼然成為不可缺少的大將。

▲江惠頌（左上）、李樑堅（右上）、林立人（下左）、李銘義（下中）、曹桓榮（下右） 。（組合圖）