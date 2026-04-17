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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郁方挺剴剴案曬「這名單」卻罵錯人　林月琴被點名發聲了

▲▼剴剴案兒福聯盟失職社工陳尚潔，今（16日）被台北地院依過失智死罪判刑2年，藝人郁方與何嘉文結伴聽判，受訪難掩失望，「剴剴戰士」喊口號宣洩不滿，聯絡人張瓦力強調不會忘記剴剴、「他是刻在我們心裡的名字！」並秀出衣服背面的剴剴圖樣。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人郁方。（圖／記者黃哲民攝）

記者杜冠霖／台北報導

剴剴案引發社會高度關注，兒福聯盟前社工陳尚潔遭控任內訪視失職，未能及時阻止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐待致死，台北地院依過失致死罪判處陳女2年徒刑。藝人郁方對判決不滿，並貼出「某基金會董事」名單，標註林志嘉與綠委林月琴。然而，該截圖並非兒福聯盟，而是與此次案情無關的「靖娟基金會」。郁方則不認錯罵反轟「想罵誰就自己去罵！」對此，林月琴今（17日）回應，任何移花接木的指控，請要有節制，也不要牽連其他團體。

剴剴案發生之初，兒福聯盟、北市府社會局多項失職、漏接，引起民眾不滿。藍營則反咬，綠委林月琴是該案外部督導。郁方今在臉書發文，貼出一張某基金會董事會名單截圖，批評「兒童福利基金會」成員，並特別將林志嘉與林月琴標示出來，引發關注。

但事實上，該名單為「靖娟兒童安全文教基金會」的變更登記公告，並非「兒福聯盟」的董事資料。對於網友指出錯誤，郁方回應「想罵誰就自己去罵！為什麼我要幫你們罵？我又不是立法委員」。

林月琴表示，謝謝這幾天所有批評、提醒與鼓勵的朋友。她願意對話，也願意接受檢驗。但立場很清楚，身為立法委員，職責是推動制度修正；身為社工，更在意的是，如何把傷痛轉化為前端預防，讓悲劇不要再重演。台灣最可貴的，是民主社會裡每一種聲音都能被公開討論、被彼此尊重。不能接受把專業社工學術團體的自主性，說成是誰在背後操弄。

對於郁方指控，林月琴指出，如果她有串聯任何連署行動，一定會光明正大地說出來，掛上發起人，因為這沒有什麼好隱藏，也根本藏不住，「事實是，我不是近期任何社工團體連署行動的發起人，也沒有參與撰寫」。

林月琴表示，專業團體有其獨立判斷，這點必須被尊重。沒有證據的指控，無助於釐清問題，「我擔任的職務公開透明，都可以查證，任何移花接木的指控，請要有節制，也不要牽連其他團體，我的作為都可以受到公評，這段時間，我努力的，不是讓網路上的對立佔據公共討論，而是讓官方、學界、民間、專業團體與立法部門，展開更多公開而完整的對話」。

林月琴透露，下週四主持的衛福部專題報告，就是要求政府正面回應脆弱家庭支持服務、兒少保護個案處遇、跨體系分工與服務銜接的漏洞。「我這會期擔任衛環委員會召委，第一件事就是推動《兒少權法》的全面檢視。這部影響孩子各種權益面向的基本大法，已經15年沒有被徹底檢討，不能再等」。

林月琴強調，她始終相信，真正的預防，不只是讓孩子活下來，而是讓每一個處在最弱勢處境的孩子，都能活得安全、健康、有尊嚴，也有未來。社工是守住社會安全網的重要力量。個案既然已進入司法程序，就應尊重司法，也相信法治國家有上訴與救濟機制。但在司法之外，社會更不能放棄追問，制度是否已經把第一線專業放在一個過度脆弱、過度風險、卻又責任過重的位置？這不是護航誰，而是要避免下一個孩子、下一個第一線工作者，再次被同樣的漏洞吞沒。

林月琴表示，一直在做的，就是把傷痛記在心底做為制度改革的起點，許多朋友給她的肯定，來自她一步一腳印的努力，看見她扎扎實實提出法案、全程參與審查，無論是強化收出養制度、修法保障安置兒少權益，或提升保母托育品質，這些都可以被社會檢驗。她表示，今天早上和同事討論後續兒少保障工作時，想到那些仍在艱難處境裡的孩子，還是忍不住掉下眼淚，不是因為被批評，而是因為著急。

林月琴表示，著急的是，還有很多事必須更快落實；還有很多孩子，不能再等。如果這場爭議，最後能讓社會更誠實地面對兒少保護、社工專業與制度責任，那麼她會繼續往前走，因為對她來說，孩子永遠比立場更重要，謝謝所有關心此議題的好朋友們，也請大家幫忙分享。

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